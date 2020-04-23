Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Неделя начнется бурно – Солнце в компании с Ураном и Меркурием добавят огонька, побуждая нас действовать активно, бескомпромиссно и прямо сейчас. Они также подбросят дровишек в любой конфликт и помогут раздуть его до серьезных масштабов. Благо, читающие этот прогноз предупреждены и смогут не допустить пожара.

Середина недели будет куда более спокойной, а многим даже покажется скучной. Воспоминания о том, как мы когда-то свободно передвигались по миру, ходили в кино и на шопинг, вызовут немало грусти. Спасти положение может активность в социальных сетях и небольшая доза алкоголя. Чистый гедонизм!

"Людям, которые будут ностальгировать по выходам в свет, звезды рекомендуют заняться примеркой своих нарядов и анализом гардероба. Эксперименты с прической и макияжем тоже приветствуются. Кстати, вебинары по стилю и имиджу будут ломиться от участников, – советует астролог Лилия Любимова.

Ну а ближе к выходным стоит запастись пропуском, чтобы съездить на дачу или в гости, поближе к природе. Работа на грядках, посадка растений в этот период спасут многих из нас от хандры и гиподинамии, а в будущем – принесут отдачу в виде прекрасного урожая!

Овен

Осторожность – сложное качество для Овнов, но именно оно необходимо на этой неделе. Важно не рубить с плеча, не бросаться в крайности, а главное – не доверять безоглядно никому, даже самым близким. Вас могут по ошибке ввести в заблуждение, а могут и сознательно обмануть. Совет гороскопа на этой неделе: проверяйте факты и просите время на раздумья.

Телец

Солнце, Уран и Меркурий столпились в знаке Тельца и мешают сосредоточиться. Вас может бросать со стороны в сторону, так что за эту неделю вы два-три раза поменяете жизненные цели или представление о своем браке, работе. Работы в саду и общение с природой помогут достичь равновесия.

Близнецы

Вы заметили обостренное внимание противоположного пола? Это неудивительно, ведь вы сейчас действуете, как магнит: притягиваете, соблазняете, покоряете. Но не пытайтесь использовать это в деловой сфере – здесь вас может ждать жесткая посадка. Будьте корректны и спокойны – это сейчас ценится.

Рак

Луна, пройдясь по знаку Рака в начале недели, поможет разобраться в сложных вопросах, а в среду и вовсе сделает вас почти что ясновидящими. Присматривайтесь к людям и идеям, делайте выводы. Будет здорово, если найдете время на глубоко личные дела: ведение дневника, медитации, разбор фотографий.

Лев

Желание яркой красивой жизни одолевает Львов уже не первый день. Вам откровенно скучно, и это может быть причиной реальных проблем – ссор с близкими, нервных срывов, слез и грусти. Гороскоп советует поискать способы вести социальную жизнь виртуально: ведите прямые эфиры, участвуйте в конкурсах и флешмобах.

Дева

Девы, продолжайте осваивать новые горизонты. Вам просто необходимо идти вперед! В середине недели может накрыть страх перед туманным и пока непонятным будущим. Ищите точки опоры, на которые можете рассчитывать всегда: семья, свое жилье, ваши навыки – это поможет почувствовать почву под ногами.

Весы

Знакомства в интернете могут закончиться для Весов весьма неожиданно – конфликтами или непониманием. Эта неделя вообще принесет немало острых ситуаций, причиной которых будут ваши вполне благие побуждения, предупреждает гороскоп. Повремените спасать других и улучшать чью-то жизнь – займитесь своими собственными проблемами.

Скорпион

Скорпионья коса найдет на камень непонимания окружающих. Из-за этого дома – крики, ругань или молчаливое противостояние. Жить в такой атмосфере сложно, так что подумайте, оправдывает ли цель такие средства? Одиноким Скорпионам неделя может принести знакомство с ярким неординарным человеком.

Стрелец

Доходы Стрельцов – переводчиков, репетиторов, писателей – могут серьезно просесть. Эта тенденция не задержится надолго, но пережить ее придется. Сохранять спокойствие помогут занятия, связанные с кропотливым трудом: рукоделие, набор текстов, рисование, уход за растениями на даче или даже на подоконнике.

Козерог

Козерогам, особенно родившимся 8-12 января, улыбнется удача. Она будет касаться материальной сферы – вы получите деньги, новый контракт или обнаружите забытую заначку. Также эта неделя весьма благоприятна для умственной работы: можно писать книгу или диссертацию, начинать новые проекты, говорится в гороскопе на неделю.

Водолей

Всем Водолеям без исключения стоит остерегаться конфликта с женщинами. Это может надолго выбить из колеи или даже подпортить репутацию. Будьте внимательны и не позволяйте другим людям выводить вас на эмоции. В выходные постарайтесь сменить дислокацию: если будет возможность выехать на природу, вы спасены.

Рыбы

Творческие озарения ждут Рыб, которые ведут блоги или пишут тексты. Всю неделю вдохновение будет подбрасывать новые идеи – только успевайте реализовывать! На этой волне будет сложно помнить о скучных рутинных делах. Тем не менее, не забывайте вести ЗОЖ и принимать нужные витамины и лекарства, советует гороскоп с 27 апреля по 3 мая.