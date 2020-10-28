Сегодня Рыбы отличные руководители, Водолеям стоит следовать по обстоятельствам, а Стрельцам нужно собрать волю в кулак, чтобы дотянуть до пятницы. Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, советует держаться подальше от острых предметов.

Овен

Овнам в этот четверг лучше остаться на вторых ролях и не проявлять инициативу там, где ее от вас не ждут. Постарайтесь провести день максимально спокойно, откажитесь от деловых встреч или рабочих поездок – это не принесет пользы ни вам, ни компании. Вторая половина дня для Овнов обещает быть более спокойной, если вы проведете время в кругу родственников.

Телец

Тельцы сегодня точно смогут найти общий язык почти с кем угодно. Именно поэтому этот четверг стоит потратить на постановку задач для будущих проектов. Возможно, также вам удастся решить материальные проблемы или как минимум наметить вектор работ, чтобы не остаться без перспектив в обозримом будущем. Тельцам не стоит вестись на провокации со стороны второй половины.

Близнецы

Есть вероятность, что у Близнецов день начнется с яркой и радостной новости. Правда, ваша реакция на событие может удивить даже вас самих. От этого после будет зависеть и то, как пройдет четверг. Вторая половина дня для Близнецов обещает мощный прилив энергии, которую лучше всего пустить на решение рабочих вопросов. Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, советует следить за своими эмоциями.

Рак

Ракам стоит внимательнее относиться к тем, кто рядом. Близкие и родные не будут вечно приносить вам все на блюдечке с золотой каемочкой, именно поэтому вам не стоит выказывать недовольство в случае, если вы не согласны мнением дорогих вам людей. Вторую половину дня лучше всего провести за самообразованием – постарайтесь сделать все, чтобы выложиться в этом деле на полную.

Лев

У Львов день будет неоднозначным. Первая половина четверга может застать вас врасплох, есть вероятность, что планы и дела нарушит известие издалека. Однако вам не стоит бросать все до того, как проверите информацию – есть вероятность, что вас хотят ввести в заблуждение. Вечер, скорее всего, принесет вам положительные эмоции, ведь Львы закончат дело, которое отнимало у вас столько сил и времени.

Дева

Девам сегодня хочется все успеть, однако это слишком сложно. Постарайтесь отказаться от дел, которые терпят хотя бы до завтра. Сегодня вам стоит сосредоточиться на заботе о себе и своем здоровье. Откажитесь от лишних дел, и это даст свои плоды в виде новых знакомств, которые могут привести к решению проблем. Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, советует Девам заботиться о себе.

Весы

Вероятно, в этот четверг Весы будут эмоционально нестабильны. Однако вы вряд ли сможете повлиять на то, что вас так беспокоит. Лучшим решением будет закрыть глаза на происходящее вокруг и посмотреть внутрь себя. Именно там Весы найдут успокоение на ближайшее время. Не стоит отказываться от помощи со стороны, ведь сейчас она вам как никогда необходима.

Скорпион

Скорпионам сегодня повезет на приятные встречи и деловые знакомства. Не отказывайтесь от спонтанных предложений по работе, так как это может принести определенные плюсы не только по делам, но и в личной жизни. Вечер лучше всего провести в кругу единомышленников. Только в этом случае у Скорпионов появится возможность реализовать задуманное в ближайшее время.

Стрельцы

Уставшие Стрельцы с нетерпением ждут пятницы, чтобы просто лечь и полежать. Однако неделя еще не закончилась, поэтому придется побороться. Чтобы добиться успеха в том, чем вы сейчас заняты, лучше всего отказаться от помощи со стороны. Товарищи и коллеги не смогут вам помочь, потому что вы видите ситуацию немного по-иному. Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, советует Стрельцам полагаться на себя.

Козерог

Козероги в этот четверг полны энергии. Бодрость стоит пустить в правильное русло – особенно это полезно сделать в рабочих вопросах или личной жизни. Вероятно, именно сегодня у вас появится шанс показать руководителю, насколько вы дипломированный специалист. Козерогам стоит отказаться от помощи посторонних, иначе это может обернуться крахом всего дела.

Водолей

Водолеям лучше всего действовать по обстоятельствам. Удача не пойдет вам в руки, если вы не будете действовать согласно внутренним ориентирам. Сегодня многие будут пытаться сбить вас с правильного курса, однако не стоит поддаваться. Вторая половина дня будет удачна, если шумной компании Водолеи предпочтут остаться дома с семьей.

Рыбы

Рыбы сегодня прекрасно справятся с задачами руководителя. Вашей хватке сегодня можно позавидовать! Не упустите возможность показать руководству, кто на самом деле работник месяца – сегодня вам не будет равных. Вечер четверга может принести Рыбам небольшое огорчение, оно придет со стороны дальней родни. Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года, советует не сдаваться.