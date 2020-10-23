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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Предстоящая неделя – это время завершений и работы над ошибками. Полезные советы знакам зодиака дала астролог Лилия Любимова.
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Если у вас есть дела, которые вы 100 раз откладывали в долгий ящик, гороскоп на неделю рекомендует воспользоваться прекрасным положением планеты Марс, который в понедельник будет находиться в королевском градусе Овна. Марс отвечает за нашу активность, а поскольку он сейчас ретрограден, его энергия может помочь вернуться назад и завершить процессы, которые были заброшены или приостановлены.

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Самыми продуктивными днями этой недели можно назвать понедельник и вторник, а вот начиная со среды стоит аккуратно подбирать слова и действия. Венера будет проходить через первый – разрушительный – градус Весов, что может создавать конфликты в парах, затруднять диалог.

Вообще в среду всем нам может не хватать тонкости, эмпатии и дипломатии, понимания собеседников. В четверг и пятницу ситуация улучшится, но это будет короткая передышка: уже в субботу произойдет полнолуние – второе по счету в этом октябре, гласит гороскоп на неделю.

Полнолуние традиционно делает людей более нервными и беспокойными, поэтому в субботу выделите время для себя любимого и постарайтесь успокоить свой ум. Вспомните постулаты буддизма о том, что когда мы любим и уважаем сами себя, то и окружающие любят и уважают нас. Думайте о хорошем, настраивайтесь на лучшее, и, конечно же, отдыхайте!

Овен

Жизнь идет своим чередом, и Овнам могут прийти мысли о том, что они ходят по кругу: работа-дом-работа… Скучно и однообразно? Не ждите, что кто-то другой придет и украсит ваше небо фейерверками – трудитесь над этим сами! Гороскоп на неделю рекомендует: начните неделю с наведения порядка в рабочих делах, а в выходные можно будет расслабиться и отдохнуть.

Телец

Главные события недели для Тельцов начнут происходить ближе к субботе – именно в этот день состоится полнолуние в вашем знаке. Это наилучшее время для окончания дел, расставания с токсичными людьми, погашения кредитов, расторжения договоров. Какую историю вы хотели бы завершить на этот раз?

Близнецы

Близнецы будут всю неделю чувствовать поддержку друзей, если не постесняются за ней обратиться. Это будет реальная помощь, а не бла-бла-бла. Несмотря на это, ваше настроение всю неделю будет переменчивым. Всему виной полнолуние, которое произойдет в субботу. Этот день лучше полностью посвятить себе, советует гороскоп на неделю.

Рак

Несмотря на осеннюю погоду, Ракам удастся сохранять внутри себя столько света, сколько нужно для веры в лучшее и оптимистичного настроя. Единственный день, когда вам может быть туго, – среда. В выходные многим захочется общаться с друзьями, выходить в свет. Ограничьтесь онлайн форматом, поберегите себя!

Лев

В понедельник утром Львы еще могут воспользоваться теми предложениями, которые обнаружились в конце прошлой недели. Но уже к полудню карета превратится в тыкву, и шансы исчезнут. Конец недели благоприятен для завершения дел и сдачи проектов, подведения итогов или увольнения, если оно давно запланировано, гласит гороскоп на неделю.

Дева

Грядущая неделя поставит Дев перед выбором: ограничить траты или искать дополнительный заработок? Выбрав первое, вы будете действовать синхронно со звездами, но если больше нравится второй вариант, то почему бы и нет? Выходные идеальны для обучения, прохождения курсов и тренингов онлайн.

Весы

Войдя в ваш знак в середине недели, Венера пока не принесет с собой ожидаемую ауру благоденствия. Вам придется сражаться с оппонентами, отстаивать свои права в отношениях, заниматься скучными финансовыми вопросами. Чтобы оставаться в хорошем настроении, смотрите фильмы и читайте книги с захватывающими сюжетами, рекомендует гороскоп на неделю.

Скорпион

Скорпионов, чей знак сейчас освещает Солнце, ждут перемены на любовном фронте. Появятся новые союзы и даже браки, и в то же время среди тех, кто подаст на развод, будет немало представителей вашего знака. Момент истины произойдет в конце недели: вы поймете, чего хотите и на что вы готовы ради своего счастья.

Стрелец

Стрельцам давно пора задуматься о здоровом образе жизни или более щадящем графике работы. Эта неделя будет дана вам именно для того, чтобы заниматься такими вопросами. Совет от гороскопа на неделю: постарайтесь к концу недели разобраться в своей нагрузке и при необходимости запланируйте консультации у врача, тренера или диетолога.

Козерог

Вам нужно быть очень внимательными на работе, чтобы не допустить ошибок в документах или отчетах. Если предстоит выступать перед публикой, подготовьте заранее текст, почитайте секреты ораторского мастерства и используйте понравившиеся приемы. Субботнее полнолуние принесет новые идеи по поводу творчества, хобби.

Водолей

Понедельник будет самым позитивным днем недели для Водолеев, причем звезды будут помогать именно в денежных вопросах. Вы сможете хорошо заработать, найти нового клиента или заключить выгодный договор. Начиная со вторника следует уделять внимание членам семьи и дому – полнолуние принесет какие-то перемены, предупреждает гороскоп на неделю.

Рыбы

В начале недели по вашему знаку пройдет Луна, принося с собой особую чувствительность и даже способность предвидеть будущее. Хорошо, если эти дни пройдут без суеты, поездок, обилия звонков и общения. Ближе к выходным придут новости от ближайшего окружения – ждите сообщений от братьев, сестер, коллег или друзей.

23 октября 2020, 23:22 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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