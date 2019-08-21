"Теперь – горе": Кабаевой предрекли нелегкую судьбу

Именно в такие моменты идет проверка на прочность семьи и верность друг другу. Когда люди женятся, обычно звучит фраза: "И в горе, и в радости". В радости они уже были, теперь – горе.

По мнению ясновидящей, Кабаева не будет разводиться с мужем, хотя многие жены, когда супруги попадают в тюрьму, поступают таким образом – развод происходит автоматически при желании человека. "Кабаева этим правом не воспользуется, будет ждать его и дождется, но нельзя сказать, что этот период будет для нее простым. Возможно, непродолжительные расставания между ними и будут, но в конечном итоге пара воссоединится", – рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Ситуацию будет усугублять еще и одиночество Александры Кабаевой при наличии огромного количества поклонников, которые чувствуют, что у них развязаны руки. "Не всегда она сможет с первого раза дать понять тому или иному поклоннику, что общение ей не интересно. В прессе то и дело будут всплывать компрометирующие и преувеличенные факты, которые принесут еще больший стресс супругам", – предостерегла таролог.

Как бы то ни было, она уверена, что в конечном итоге супруги будут жить дальше вместе и воспитывать своего ребенка. Несмотря на эпатажность, они верны друг другу и держатся друг за друга достаточно крепко. "После рождения ребенка все будет сосредоточено на его воспитании. Они продемонстрируют себя отличными родителями, несмотря даже на то, что Александр находится в изолированном состоянии и далеко", – считает Абравитова.

"Надо также отметить, что установленный срок в два года Липовой не просидит и выйдет досрочно, хотя я четко вижу, что его вина в этом деле все-таки есть. Сказать, что его несправедливо осудили, я не могу, частично вина присутствует. Будут всплывать новые факты против него", – высказалась ясновидящая. Она не исключает, что за два года супруги бы окончательно отдалились друг от друга, но учитывая, что у Липового как у известного спортсмена есть особые привилегии в тюрьме, он будет постоянно поддерживать связь с супругой. Таким образом, Александра Кабаева с мужем сохранят привязанность друг к другу.

Что же касается ребенка, его судьба очень интересная, с разными поворотами событий. Ясновидящая предсказала, что он возьмет от Александры Кабаевой и отца самые яркие черты, как во внешности, так и в характере. "С одной стороны, это будет очень красивый ребенок, с другой – он вырастет в достаточно амбициозную личность, с чертами характера как у Остапа Бендера. У таких людей не бывает обычной судьбы", – добавила таролог.