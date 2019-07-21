Кабаеву засняли рыдающей у порога роддома

Александра Кабаева разрыдалась у порога роддома, услышав голос мужа. Александр Липовой не смог встретить супругу, которую выписали с малышом - но отправил аудиопоздравление.

Подруги Александры Кабаевой устроили ей сюрприз. Выписанную из роддома модель с новорожденным на руках ждали с цветами и воздушными шарами. Здесь же были переодетый пандой аниматор и фотограф.

Муж Александры Кабаевой – спортсмен Александр Липовой – встретить жену не смог. На днях он отправился в тюрьму на 2 года. Однако успел записать трогательное поздравление любимой супруге.

Услышав голос мужа, который благодарил ее за сына, Александра Кабаева не выдержала и разрыдалась. "Моя выписка.....Господи....спасибо каждому кто сегодня был и сделал все эту выписку не забываемой!! Услышать голос Саши было для меня самым трогательным... я думала что упаду на землю от всех слов!!", – подписала модель размещенное в Instagram видео (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Александра Кабаева практически вела прямую трансляцию своих родов из Центра имени Кулакова, публикуя в Instagram видео и записи. Модель приехала в госпиталь вечером 16 июля. Позже она выложила новое видео, в котором рассказала, что уже покормила малыша. Кабаева отметила, что все оказалось не так сложно, как говорили.

