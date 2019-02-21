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Гороскоп

Стало известно об упорной борьбе Шуры со смертельной болезнью

Шура. Фото: www.globallookpress.com
Слухи о том, что певец Шура страдает от алкоголизма беспочвенны. По мнению таролога, артист переосмыслил свою жизнь и даже собирается посвятить себя борьбы с онкологией.  
прочитано 233 раза

"Я не вижу никакой зависимости, или и тем более запоя. Все пагубные привычки остались позади. Пройдя сложный путь и лечение онкологии Александр пересмотрел свою жизненную позицию. Наоброрт, сейчас у него яркий этап духовного развития. Теперь он иначе смотрит и на себя, и на окружающих его людей", – заявила "Дни.ру" ясновидящая, таролог Марианна Абравитова

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Предсказательница уверена, что скоро мы увидим Шуру в новом качестве. "Он активно ищет новые пути для своей реализации, в том числе и в благотворительности. Впереди много концертов, встречи с полезными людьми. Возможно артист откроет сообщество для помощи онкологическим больным. И это хорошо, так как в жизни он очен много накуралесил. Ему нужно нарабатывать плюсы в карму", - говорит таролог.

А вообще, карты показали Шуру добрым и светлым человеком. Таких, кстати, часто используют непорядочные люди. "Ему нужно обращаться к богу, и тогда он не пропадет", – посоветовала Абравитова.

21 февраля 2019, 00:19

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