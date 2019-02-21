Стало известно об упорной борьбе Шуры со смертельной болезнью

Слухи о том, что певец Шура страдает от алкоголизма беспочвенны. По мнению таролога, артист переосмыслил свою жизнь и даже собирается посвятить себя борьбы с онкологией.

"Я не вижу никакой зависимости, или и тем более запоя. Все пагубные привычки остались позади. Пройдя сложный путь и лечение онкологии Александр пересмотрел свою жизненную позицию. Наоброрт, сейчас у него яркий этап духовного развития. Теперь он иначе смотрит и на себя, и на окружающих его людей", – заявила "Дни.ру" ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Предсказательница уверена, что скоро мы увидим Шуру в новом качестве. "Он активно ищет новые пути для своей реализации, в том числе и в благотворительности. Впереди много концертов, встречи с полезными людьми. Возможно артист откроет сообщество для помощи онкологическим больным. И это хорошо, так как в жизни он очен много накуралесил. Ему нужно нарабатывать плюсы в карму", - говорит таролог.

А вообще, карты показали Шуру добрым и светлым человеком. Таких, кстати, часто используют непорядочные люди. "Ему нужно обращаться к богу, и тогда он не пропадет", – посоветовала Абравитова.