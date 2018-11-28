Ставший бомжом Шура нашел неожиданное спасение

Певец Шура подал иск в Черемушкинский суд Москвы. Александр Медведев утверждает, что новый владелец его единственной квартиры присвоил жилье обманом.

Исполнитель, популярный в 90-х годах, после 1 декабря рискует остаться на улице. Новые владельцы выселяют Александра Медведева из квартиры. Артист подал иск в суд, надеясь восстановить свои права на жилплощадь.

Певец заявляет, что стал жертвой черных риелторов. Шура уверен, что 15 лет назад его недвижимость была присвоена обманным путем. Квартира, которая стала причиной иска, была куплена артистом в 2003 году. Сейчас ее рыночная стоимость, по разным оценкам - от 35 до 60 миллионов рублей.

По словам певца, в то время, когда покупалась квартира, он лечился от наркотической зависимости. Опасаясь срыва, Шура принял решение переписать недвижимость на другого человека. Однако во время заключения сделки стал жертвой мошенников.

"Мошенник вписал в контракт свое имя вместо реального покупателя квартиры, однако в тот раз никто не обратил на это внимания. Правда открылась, когда неизвестные попытались проникнуть в жилище, предъявив документы, согласно которым Шура не является хозяином собственной квартиры", – приводит разъяснения пресс-службы артиста Lenta.ru.

По словам популярного певца, недавно выяснилось, что квартиру забирают за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. "В свои 43 года я – бомж", – заявил Шура, выступая на телевизионном ток-шоу.

Александр Медведев планирует взять в ипотеку новое жилье, пока не разрешится ситуация с его нынешней квартирой. И за свою недвижимость намерен воевать до последнего. Однако юристы сомневаются, что певцу удастся вернуть квартиру.