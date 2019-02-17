Шура проговорился о суррогатном материнстве после встречи с Кудрявцевой

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Воскресенье 17 февраля
Лента новостей
16:02
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
15:48
В Госдуме призвали ужесточить наказание за фейковые новости
13:16
В массовой драке в Москве погибли два человека
12:38
В центре Москвы мужчину насмерть забили в драке
12:31
Принял на грудь и пошел геройствовать: Порошенко стал посмешищем из-за истерики в Мюнхене
10:24
Украинцы взвыли после признания Меркель о Путине
06:02
Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие
01:06
Избитую и умирающую с голоду Самбурскую спасли незнакомцы
23:10
Интеллектуалы устроили бой из-за звания оскандалившегося Друзя
21:02
Гей-беженец и трансгендер: мужа Божены Рынска заставляют признаться
18:46
Подробности обрушения в Петербурге: сообщают о людях под завалами
17:37
Задолжавшего миллионы Тарасова преследует злой рок
17:13
Порошенко в истерике потребовал извинений от российских СМИ
16:33
"Стыдно в этом жить": избитая жена рассталась с алкоголиком Башаровым
16:16
"Надежды больше нет": Кудрявцева со слезами на глазах услышала вердикт
15:40
43-летняя Волочкова дала фору Жан-Клод Ван Дамму
14:37
Укрощение львов и тушение пожаров: факты о звездах, поражающие воображение
14:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 февраля 2019 года
14:21
Новое галлюцинногенное оружие России напугало Запад
13:42
Нашли общий язык: друзья о свадьбе Шепелева и новой возлюбленной
13:22
"Баба Нюша": певица шокировала внешним видом на прогулке с дочерью
12:22
"Горшки мыть": призывающую изолироваться от россиян звезду гонят в шею
12:11
Богачка Пугачева озолотила малолетнюю дочь Жасмин
12:02
Влад Топалов мог потерять голос
11:43
Кузьмину потребовалась помощь врачей после встречи с молодой красоткой
11:19
Вляпавшаяся в историю Бузова испугалась мести
10:50
На Украине ждут реванша трусливого Януковича
10:34
Спутавшуюся с шарлатанами Бледанс облили грязью
09:27
Боевики ИГ остаются угрозой для Сирии
07:02
Непристойные шашни Собчак уже опротивели
06:04
"Подкинул куклу вуду": Угроза для жизни
03:16
"Не в тренде": Барановскую пропесочили из-за свитера с дырками
01:08
"Смешно и грустно": вернувшуюся от гуманоидов Катю Лель раскусили
23:17
"Сродни смерти": Первый канал подписал приговор Друзю
21:49
Лазарев раскрыл свое самое сокровенное желание
21:48
Тайный смысл трехдневного визита Лукашенко к Путину
21:34
''Беременна?'': пустившаяся во все тяжкие Лорак показала подросший живот
21:13
Названы самые подорожавшие продукты
21:03
Народ плюется в Фадеева из-за подлых махинаций с новым Serebro
20:58
Жители Свердловской области вернули 19 млрд долгов
20:48
Умер заслуженный артист России
20:39
Известная певица жестоко бросила 50-летнего жениха
20:29
Серийного грабителя поймали в Тюмени после 29 краж
20:04
Женщины в соцсетях отправили в пять раз больше валентинок
19:57
Кумир молодежи обнародовала "голые" фото
19:05
Жительница Астраханской области задержана за сбор средств для ИГИЛ
19:03
2:0 в пользу налоговой
18:42
"Довела мужика": Собчак высказалась о гей-признании Виторгана
18:18
"Да пошел ты!" – Облитый грязью Порошенко сбежал от толпы
18:15
"Горячая штучка": роскошная 50-летняя Бондарчук возбудила народ
17:40
Стало известно об уходе Машкова
17:26
Галкин ушел от ответа после скандала на Первом канале
16:59
Рита Дакота влезла в мерзкий скандал с Бородиной и Водонаевой
16:54
"Не тянет": запевшей внучке Ротару сделали компьютерный голос
16:40
Торговой сети "Пятерочка" – 20 лет!
16:39
Лукашенко заявил об объединении России и Белоруссии
16:27
Совет на выходные
16:26
Для Тимошенко приготовили место в тюрьме
16:22
Красотку из "ВИА Гры" побили за любовь к подарочкам
16:18
Муж изменил Бородиной с Водонаевой
16:12
Савельева оказалась в больнице после слухов о беременности
16:05
Развеян миф о пользе одного бокала вина в день
15:47
Пояс верности с гигантским бриллиантом вызвал переполох
15:42
Знаменитую певицу подняли на смех из-за ошибки в татуировке
15:31
"Стал шамкать": муж Рынской оказался в больнице после страшного предательства
15:18
"Киска и Бабочка": порнокадры с известной актрисой разгорячили Корчевникова
15:08
Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
15:01
"Транслируем свадьбу в прямом эфире": Басков сделал сенсационное признание
14:53
Двуличному Порошенко врезали за тайную связь с Путиным
14:50
Подробности жестокого избиения мэра Иваново
14:46
"Единая Россия" помогла получить землю семьям Алтая
14:24
Гузееву с товаркой втянули в грязные гей-разборки
14:12
Песков проговорился о состоянии травмированного Путина
14:10
"Газовых хулиганов" в петербургском метро разогнал пассажир с молотком (видео)
14:09
Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович
14:09
Врачи ждут вступления в силу закона о паллиативной помощи
14:06
Идущего на поправку Шумахера заметили в Испании
13:59
Что стоит за идеей переезда чиновников в "Москва-Сити"
13:55
Третий отравитель Скрипалей "засветился" в Болгарии
13:54
Лукашенко возмутил странным поведением на встрече с Путиным
13:52
Из квартиры в Москве похитили два миллиона и драгоценности
13:37
Рецепт на Сретение Господне: рыбный пирог от шеф-повара
13:25
Пугачеву раскрыли как "агента Украины"
13:13
Водонаева рассказала о разводе: Я была в розовых очках
13:05
Салтыкова привезла в Кремль на смотрины незамужнюю дочку
13:03
Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского
12:51
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 февраля 2019 года
12:42
Ургант спародировал пьяную вечеринку Ткачева и Дворковича (видео)
12:38
Редакцию телеканала "Звезда" эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:30
Известный певец стал отцом в 16 лет
12:22
Названы вызывающие рак продукты
12:19
Разжиревший Трамп удивил врачей
12:15
Пенсионер-инвалид протаранил поезд на внедорожнике (видео)
12:13
В Москве пройдет крупнейшая выставка собак
12:12
"Единая Россия" создаст реестр захоронений ветеранов
12:04
Пассажира метро в Париже облили кислотой
12:01
Пугачева не пригласила Преснякова на юбилей
11:48
Малышева рассказала о влиянии рэпа на психику
11:40
"Выше Порошенко": Скабеева похвасталась популярностью на Украине
11:39
Оголившаяся Брежнева в наморднике взбудоражила Сеть
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Горшки мыть": призывающую изолироваться от россиян звезду гонят в шею
"Надежды больше нет": Кудрявцева со слезами на глазах услышала вердикт
Избитую и умирающую с голоду Самбурскую спасли незнакомцы
Богачка Пугачева озолотила малолетнюю дочь Жасмин
"Стыдно в этом жить": избитая жена рассталась с алкоголиком Башаровым
Вляпавшаяся в историю Бузова испугалась мести
Шоу-бизнес

Шура проговорился о суррогатном материнстве после встречи с Кудрявцевой

Шура. Фото: www.globallookpress.com.
Российский певец признался, что в будущем намерен воспользоваться услугой суррогатной матери. Как отметил Шура, выбрать правильную женщину ему помогла телеведущая Лера Кудрявцева.
прочитано 2961 раз

Певец рассказал, что в ближайшем будущем планирует завести ребенка. Но так как ему пока не удалось встретить спутницу жизни, он намерен обратиться к технологии суррогатного материнства. Шура сообщил, что Лера Кудрявцева помогла ему найти хорошую женщину за 1,8 миллиона рублей. Артист добавил, что как только ему удастся решить проблему жилья, то он сразу займется вопросом рождения ребенка.

ПО ТЕМЕ

Продюсер популярного сериала напал на директора Шуры

Сообщение о смерти Шуры шокировало россиян

"Благодаря Лере Кудрявцевой он нашел суррогатную мать за 1,8 миллиона рублей. Как только разберется с квартирой (скоро), сразу пойдет рожать", – передает автор Telegram-канала "Только никому". 

Эта новость только укрепила слухи о том, что телеведущая также обратилась к этой услуге. В августе прошлого года звезда во второй раз стала мамой: родила девочку Марию. Тогда поклонники обратили внимание, что Лера Кудрявцева смогла очень быстро вернуться в прежнюю форму, и заподозрили, что ребенка могла родить другая женщина.

В разговоре с журналистом Telegram-канала Шура подтвердил, что действительно стал часто употреблять алкоголь. К спиртному он обратился, когда у него начали проблемы с квартирой. Прошлым летом артист даже попал в реабилитационную клинику. Сейчас исполнитель старается соблюдать меру.

Ранее в эфире программы "Привет, Андрей!" певец рассказал, что недоброжелатели лишили его жилья. В 2003 году звезда купила квартиру за 100 тысяч долларов. Когда у него начали проблемы с наркотиками, мошенники воспользовались ситуацией и переписали недвижимость на себя. Шура подал иск на обидчиков в суд. Сейчас исполнитель взять ипотеку на новые апартаменты.

Автор: Полина Крылова17 февраля 2019, 14:41

комментарии

Политика

Двуличному Порошенко врезали за тайную связь с Путиным
Лукашенко возмутил странным поведением на встрече с Путиным
Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского
Сколько русских разведчиков отравили Скрипалей

Шоу-бизнес

Задолжавшего миллионы Тарасова преследует злой рок
"Стыдно в этом жить": избитая жена рассталась с алкоголиком Башаровым
"Надежды больше нет": Кудрявцева со слезами на глазах услышала вердикт
43-летняя Волочкова дала фору Жан-Клод Ван Дамму

Проишествия

В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
В Турции произошла авиакатастрофа (видео)
Нагло стырил и ушел: в центре Москвы снова похитили дорогую картину

Lifestyle

Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
"Мы конкурируем с Авериным во всем": звезда "Склифосовского" высказалась о вражде на съемках
Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Шоу-бизнес

"А где Алла?": сияющий Галкин в окружении поклонниц вызвал недоумение

Видеозапись встречи с фанатками появилась в Instagram
Шоу-бизнес

Кузьмину потребовалась помощь врачей после встречи с молодой красоткой

Звезда пожаловалась на здоровье
Шоу-бизнес

Нелепую Пугачеву заставляют избавиться от "гнезда" из волос

Стилист дала Примадонне несколько советов
Шоу-бизнес

Постаревшей Долиной предложили лечь под нож

Звезде нужно чаще бывать у косметолога

Гороскоп

Совет на выходные
Родовое проклятье Алены Кравец
Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь
5 ритуалов для привлечения любви

Фоторепортажи

Укрощение львов и тушение пожаров: факты о звездах, поражающие воображение
Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович
Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова
Бондарчук показал любовниц Андреевой

Спорт

Отдохнувшего в Испании Тарасова задержали прямо в аэропорту
"Меня долго откачивали": Сотникова откровенно высказалась о своем здоровье
"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
"Это космос": Загитова шокировала известного тренера своими способностями

Регионы

Подробности жестокого избиения мэра Иваново
"Газовых хулиганов" в петербургском метро разогнал пассажир с молотком (видео)
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru