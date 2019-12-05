"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен

5 декабря популярной телеведущей исполняется 41 год. Предстоящий год станет непростым для Лены Летучей. В отношениях звезды с мужем наступит большой кризис.

Лена Летучая – невероятно счастливый человек. Удивительно, но она так не считает. Телеведущая очень устала от коммуникаций с внешним миром.

"После празднования своего дня рождения главная блондинка российского телевидения возьмет паузу и попробует переосмыслить то, что происходит в ее жизни, – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Наталья Копнева. – Елена невероятно ответственный человек, поэтому те дела, которые она держит на контроле, никогда не выпускает из виду. Январь станет месяцем анализа и спокойного отдыха. Возможно, для полноценного отдыха Летучей придется отключить телефон".

Февраль даст новый виток в личной жизни Елены. "Речь идет о новом мужчине, который, кстати, тоже будет не свободным. Влюбленные будут стараться держаться отношения в тайне, но все быстро раскроется. История, так или иначе, вылезет на суд общественности. Жене нового избранника телеведущей удастся повлиять на отношения любовников, они закончатся. Летучая вернется в семью, но в апреле ее ждет большой кризис.

Начнется депрессия, отношения с мужем дадут трещину. Моральное и физическое истощение Елены приведет к апатии. Все лето она будет сама не своя. Работа уйдет на второй план и перестанет приносить ей радость. Все стабилизируется лишь к началу осени. Единственное, по картам я не вижу, расстанется она со своим мужем или нет. Отношения между ними просто никакие, но разрыва я не вижу", – сделала предсказание Копнева на картах.

Сентябрь станет для Лены Летучей очередным периодом анализа. Она будет находиться одна. Вселенная пошлет ей покой и умиротворение, поможет привести мысли в голове в порядок. Не исключено, что даже поменяет круг общения. А вот с октября стартует новый период ее жизни.

"Елене будет страшно, но бояться не стоит. Перед ней откроются новые перспективы. До конца осени вижу усиление энергии денег: можно предположить, что ждут интересные контракты. Декабрь станет месяцем интриг и сплетен. Она встретит интересного человека на своем пути, который позже станет ее духовным наставником", – добавила гадалка.