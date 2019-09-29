Выбрала имя: Летучая рассказала о прибавлении в семье

В личном "Инстаграм" знаменитость рассказала о прибавлении в семье. Елена Летучая теперь владелица собаки породы акита ину.
Телеведущая долго не могла придумать кличку своему малышу. Имя щенку она выбрала с помощью подписчиков, к которым обратилась за помощью.
Елена Летучая хотела назвать питомца как-нибудь по-японски. В итоге собаку назвали Юки, что в переводе означает счастье или снег.
Подписчики поинтересовались у Елены Летучей, почему она не взяла щенка из приюта. Не все знают, но телеведущая активно помогает бездомным животным найти дом.
"Потому что это был не мой выбор, а подарок от мужа! У него сильнейшая аллергия и я, несмотря на фанатичную любовь к животным и особенно собакам, давно смирилась, что собаки у меня не будет! А муж решил проблему и сделал мне сюрприз!" – призналась Елена Летучая.
Напомним, недавно телеведущая и ее муж Юрий Анашенков отпраздновали важную дату – три года со дня бракосочетания. Влюбленные отправились в роскошный отель на Мальдивах. Елена Летучая с избранником отдохнули наедине друг с другом.
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