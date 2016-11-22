С февраля 2014 года по март 2016-го и с октября 2016-го Елена Летучая - ведущая и продюсер программы "Ревизорро". Автор документальных фильмов для каналов ТВ-3, СТС и "Пятница!". Автор и ведущая программ ART Life и "Территория мужчин" на Global Star TV.
Окончила Школу кино и телевидения при Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино". Возглавляет там "Мастерскую Елены Летучей" на факультете журналистики.
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