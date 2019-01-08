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Гороскоп

Беременная Лопырева хочет избавиться от свалившейся на нее ноши

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Ни венец, ни пеленки не входят в планы Виктории Лопыревой. О приоритетах знаменитости рассказала ясновидящая Марианна Абравитова.
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В 2019 году эта Лопырева все-таки останется свободной, считает таролог. "Да, есть романы, есть поклонники, есть подарки. Но я не вижу вхождение в союз или брак. Для нее это все не так просто. Эта степень ее свободы важна ей невероятно. Она самодостаточная и она прекрасно понимает, что если она вступит в брак и заведет ребенка, то вообщем-то ее яркая жизнь, где она распоряжается собой, быстро закончится. К такому повороту событий она совершенно не готова. У нее уже были такие моменты в жизни, когда находившийся с ней рядом мужчина ограничивал ее свободу требовал отчет и она знает, что это такое", – заявила эксперт.

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"Ей все же хочется жить так, как она живет сейчас. Под этим девизом и пройдет 2019 год Виктории Лопыревой. Конечно будут и романы и серьезные отношения, но ни фаты, ни пеленок я не вижу. То, о чем сейчас говорят, и утверждают про беременность, как-то зависло в воздухе. По картам я не вижу детей. Вообще сейчас в голове у нее новые проекты и все эти мысли она будет реализовывать в Новом году. Можно сказать, что ее ждет год экспериментов", – продолжила она.

Лопырева будет продвигаться в таких областях , где она совершенно не имеет опыта. "Ну все это будет подстегивать на новые и новые победы. Конечно же и творческую тему она не забудет. Но ее ждет серьезный бизнес, и это совершенно не имеет отношение к шоу-бизнесу. Этот бизнес принесет ей отличный материальный приход и могу сказать, что тема денег может ее в принципе не беспокоить. Год очень результативный. Ей не нужно боятся запускать новые проекты все у нее получится отлично", – резюмировала ясновидящая.

8 января 2019, 23:26
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