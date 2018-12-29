Лопырева покинула Россию ради родов в Америке

Виктория Лопырева совсем скоро станет матерью. Модель совершает последние приготовления и даже отправилась в Америку, где, говорят, родит первенца.

Еще недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Лопырева публиковала идиллические пейзажи российской действительности: белый снег, облачное небо и себя, любимую, в теплой одежде в несколько слоев. При этом Виктория признавалась, как непросто ей дается пребывание в холоде, ведь она родом из Ростова, да и обычно в это время наслаждается солнцем где-нибудь в Дубае.

Сейчас Лопырева публикует фотографии из Америки. Гламурная блондинка отправилась в Майами, где, как полагают подписчики, намерена родить первенца. Если их догадки верны, малыш автоматически приобретет американское гражданство.

Кстати, там же недавно родила популярная певица Нюша. Именно с этой артисткой Виктория Лопырева и встретилась, чтобы обсудить материнство. "Дружеский обед превратился в допрос с пристрастием "Вспомнить все!" или "Расскажи мне, как это было!" Я даже подумать не могла , что мы так долго можем обсуждать лайф хаки жизни после, ну и,собственно, сам процесс 🌸 Одно очевидно – времени на все не хватило и срочно требуется новая встреча для закрепления материала (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок Лопырева.

О том, что Виктория Лопырева ждет первенца, слухи ходили не один месяц, однако модель предпочитала не комментировать эту информацию. Лишь недавно гламурная блондинка призналась, что действительно беременна, и выложила фотографию, на которой демонстрирует большой живот. Кто является отцом ребенка, пока не известно, но ходят слухи о ее связи с влиятельным бизнесменом.