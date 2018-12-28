Беременная Лопырева угодила в религиозный скандал

Виктория Лопырева заставила поклонников прошерстить "Википедию". Фото телеведущей подтолкнуло подписчиков к размышлениям.

В личном Instagram Виктория опубликовала снимок. Телеведущая позирует на одной из улиц Майами.

Беременная звезда запечатлена на фоне ярко освещенной композиции, состоящей из новогодней елки, дрейдла (савивона) величиной в человеческий рост и огромной ханукии, украшенной звездой Давида. Ниже Лопырева на английском языке поздравила католиков с Рождеством. Справедливости ради отметим, что пост появился в Сети 26 декабря.

Поклонников, которые знакомы с религиозной символикой, смутила публикация Виктории. Многие задались вопросом: почему теледива, позируя рядом с атрибутами иудаизма, поздравляет христиан? Некоторым фанатам звезды пришлось обратиться к религиозным справочникам.

"Католическое рождество на фоне Ханукийной атрибутики (ханукия и дрейдл) ?! Странно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Символы Хануки 🎄", "Так это ханука!", "Не понимаю,при чем тут савивон и ханукия? Евреи не отмечают католическое рождество с таким набором,есть арабы которые отмечают рождество но у них абсолютно другие украшения,а набор с которым вы сфотографировались отмечают Хануку", "А при чем тут Merry Christmas и ханука? Какая связь?" – рассуждали придирчивые интернет-обыватели.

Отметим, что были и те, кто оправдывал Лопыреву, отмечая, что рождественская елка, хоть и вдали, но все же присутствует. Многие написали, что Виктория попала впросак по незнанию, а злопыхатели пытаются втянуть ее в религиозный скандал. Западные христиане празднуют Рождество в ночь с 25 на 26 декабря, а иудейская Ханука в этом году отмечалась со 2-го по 10-е число того же месяца, именно поэтому украшения выставили в одно время.

"Очень интересный подход к поздравлению... @lopyrevavika символ ханукии, поздравляете католиков, а это не только католическое рождество 🤔", "смотря где сделано фото . если это израиль ,то в некоторых городах, типа хайфы, яфо, назарет, ставят и елки и ханукии..так как праздники по числам очень близко.в израиле проживает очень много арабов коптов.рождество это главный их праздник. Ну и про толлерантность в израиле не забывают", – писали интернет обыватели.