Поргина поставила крест на личной жизни после смерти Караченцова

Поргина больше не выйдет замуж, она будет беречь память о Краченцеве до конца ее дней, убеждена таролог. "Она будет вести в следующем году достаточно социальный образ жизни. Год у нее на редкость активный. Она будет частым гостем ТВ эфиров. Ее очень часто будут приглашать. Скорее всего она сумеет открыть какой-то фонд его имени и будет его возглавлять. касательно личной жизни, она постоянно была и будет в центре внимания мужчин. Она очень яркая и интересная дама. Но увы, кроме Караченцева ее никто не интересовал и не будет интересовать", – заявила эксперт.

При этом, по мнению Марианны, Поргиной лучше не отстранятся от поклонников, а рассматривать их в качестве друзей. "И все эти люди могут быть для нее крайне полезными. Ей нравится извлекать какие-то приятные бонусы от общения с людьми в целом. Она будет и сама полезна обществу. ее жизнь будет кипит и бурлить. Она найдет себе применение, она мастер по управлению и организации и уж она точно не пропадет. Хочу отметить, что в новом году она задумается над выпуском автобиографической книги о Караченцеве. Проект так же успешно реализует", – резюмировала ясновидящая.