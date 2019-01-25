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Гороскоп

Терешина родит ребенка другому мужчине

Татьяна Терешина. Фото:instagram.com/tanya_tereshina
Недавно певица Таня Терешина родила второго ребенка. Радостным событием исполнительница поделилась со своими поклонниками в соцсетях, куда она выложила трогательное фото с малышом. "Дни.ру" попросили ясновидящую заглянуть в будущее ребенка. 
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"Этот ребенок желанный, он родился в любви. И это очень важно для судьбы человека. Он как бы изначально держит программу удачи и счастья в себе. Если ребенок приходит на Землю и его призывают оба родителя, то дорога прокладывается иначе. А если женщина ловит мужчину на беременности и принуждает его, то у таких детей редко бывает хорошая судьба", – сказала таролог Марианна Абравитова

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По словам медиума, ребенок Тани не будет иметь отношения к шоу-бизнесу. Его ожидает какая-то очень интересная интеллектуальная работа. "Вижу и отличное здоровье, и хорошие стабильные материальные потоки. И, кстати, у Терешиной впереди еще деторождение. И, похоже, что от другого мужчины. Ее миссия на Земле – множественное материнство. Она реализуется и как женщина, и как мать, и как творческая единица", – уверена ясновидящая. 

В последнее время у певицы наблюдается тяга к духовности. Возможно она занимается медитацией, либо какими-то практиками. "Излишней религиозности я не вижу, но точно есть какая-то ориентация иную религию (не христианскую). Таня Терешина – очень интересная женщина. И через нее в этот мир приходят не менее интересные личности", – добавила она.

Напомним, что отцом второго ребенка певицы стал ее 23-летний муж Олег. Свадьбу влюбленные сыграли осенью 2018 года. У Тани Терешиной подрастает дочь Арис от ведущего Славы Никитина. По словам певицы, Олег прекрасно ладит с девочкой.

25 января 2019, 06:58
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