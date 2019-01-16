Родившая Таня Терешина показала ребенка
Радостным известием Таня Терешина поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Судя по внешности певицы, снимок был сделан практически сразу после родов. "Арсюша, 3980, 55 см (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко объявила счастливая Терешина.
На первом снимке исполнительница запечатлена лежащей на койке с запеленутым малышом, на втором – с супругом, который, судя по одежде, присутствовал на родах.
Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Ура! Поздравляем!", "Ооооо!!! Какое фото! Мои поздравления! Богатырь!", "Какое чудо!!!🙈👼🤱 поздравляю!! Желаю ему и вам здоровья, пусть растет вам всем на радость это маленькое чудо)", "Танюша. Поздравляю вас со вторым ребенком 🎆🎇🎉🎈🎊🎁🎂 счастья и здоровья малышу и маме тоже здоровья и и терпения", – прокомментировали они радостную новость.
Месяц назад Таня Терешина жаловалась фанатам, что не может нормально ходить. "У меня защемило седалищный, и я хромая", – призналась певица. Впрочем, Таня не впадала в панику. Оказывается, когда она ждала первого ребенка, случилась аналогичная ситуация. А еще артистка рассказала, что в последнее время ей было очень жарко. "Спим уже в +20, а то и ниже. Днем хоть переходи жить на балкон, так как всех могу заморозить своим вечно открытым окном", – сообщила она.
Напомним, что отцом второго ребенка певицы стал ее 23-летний муж Олег. Свадьбу влюбленные сыграли осенью 2018 года. У Тани Терешиной подрастает дочь Арис от ведущего Славы Никитина. По словам певицы, Олег прекрасно ладит с девочкой.
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