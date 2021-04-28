Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya) певица, модель

Таня Терешина начала свой путь к известности с модельной карьеры. переехав из Смоленска в Москву, Терешина была принята в модельное агентство "Модус Вивендис". Таня являлась ведущей моделью Point и Fashion, много выезжала для показов в Европу.

В 2002 году Терешину взяли солисткой в группу Hi-Fi. Артистка выступала с коллективом с 2003 по 2005. Первые сольные композиции певицы и дебютный клип "Будет жарко" вышли в 2007 году. Уже в следующем году хитом стала песня "Обломки чувств". В 2009 году был выпущен клип "Вестерн совместно с Жанной Фриске. В 2011 году вышел первый сольный альбом Татьяны "Открой мне сердце".