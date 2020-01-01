Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya)

Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya) певица, модель

  • Дата рождения: 3 мая 1979
  • Место рождения: Будапешт, Венгрия
  • Знак зодиака: Телец
  • Жена/Муж: Вяячеслав Никитин
  • Дети: Арис

Таня Терешина начала свой путь к известности с модельной карьеры. переехав из Смоленска в Москву, Терешина была принята в модельное агентство "Модус Вивендис". Таня являлась ведущей моделью Point и Fashion, много выезжала для показов в Европу.

В 2002 году Терешину взяли солисткой в группу Hi-Fi. Артистка выступала с коллективом с 2003 по 2005. Первые сольные композиции певицы и дебютный клип "Будет жарко" вышли в 2007 году. Уже в следующем году хитом стала песня "Обломки чувств". В 2009 году был выпущен клип "Вестерн совместно с Жанной Фриске. В 2011 году вышел первый сольный альбом Татьяны "Открой мне сердце".

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