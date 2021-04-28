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Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya)

певица, модель
Татьяна Викторовна Терешина (Таня, Tanya)
  • Дата рождения: 3 мая 1979
  • Место рождения: Будапешт, Венгрия
  • Знак зодиака: Телец
  • Жена/Муж: Вяячеслав Никитин
  • Дети: Арис

Таня Терешина начала свой путь к известности с модельной карьеры. переехав из Смоленска в Москву, Терешина была принята в модельное агентство "Модус Вивендис". Таня являлась ведущей моделью Point и Fashion, много выезжала для показов в Европу.

В 2002 году Терешину взяли солисткой в группу Hi-Fi. Артистка выступала с коллективом с 2003 по 2005. Первые сольные композиции певицы и дебютный клип "Будет жарко" вышли в 2007 году. Уже в следующем году хитом стала песня "Обломки чувств". В 2009 году был выпущен клип "Вестерн совместно с Жанной Фриске. В 2011 году вышел первый сольный альбом Татьяны "Открой мне сердце".

С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой

С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой
42-летняя модель Татьяна Терешина известна в основном как бывшая участница группы Hi-Fi. В составе этого коллектива она выступала с февраля 2003 по май 2005 года, приняв участие в более чем 500 концертах и записав хит "Беда". Правда, в последнее время о Тане говорят больше в связи с личной жизнью, а не с творчеством. После песни "Виски", которая вышла три года назад, ничего значимого в музыкальной карьере Терешиной, кажется, и не было.

Терешина сделала заявление о разводе

Терешина сделала заявление о разводе
Татьяна Терешина призналась, что уже несколько месяцев в ее семье не все ладно. 42-летняя артистка рассказала подписчикам в своем инстаграм-аккаунте, что у них с супругом сейчас не самый легкий период в жизни.

В розыске: у солистки группы Hi-Fi начались проблемы с законом

В розыске: у солистки группы Hi-Fi начались проблемы с законом
Модель, ведущая и певица Татьяна Терешина известна многим как бывшая солистка группы Hi-Fi. После ухода из коллектива она продолжила заниматься творчеством и строить музыкальную карьеру. Но на днях стало известно, что в ее жизни все не так гладко. Автомобиль 41-летней Татьяны Терешиной остановили на дороге сотрудники ГИБДД.

"Женщина без мозгов!": голая и беременная Терешина вызвала омерзение

"Женщина без мозгов!": голая и беременная Терешина вызвала омерзение
Таня Терешина спровоцировала пользователей Сети на критику. Народ не стерпел чрезмерной откровенности певицы. На карантине многие знаменитости предались ностальгии.

"Само совершенство!": обнажившуюся Терешину возвели на пьедестал

Обнажившуюся Татьяну Терешину возвели на пьедестал
Экс-солистка группы Hi-fi Татьяна Терешина известна своими глубокими декольте и откровенными нарядами. Накануне российская певица опубликовала еще более откровенное фото на своей личной странице в Instagram-аккаунте.   В кадре солистка сидит с раздвинутыми ногами на чемодане и снимает сама себя в зеркало.

"Включи ты свой недоразвитый мозг": россияне заплевали "зажравшуюся" Терешину

"Включи ты свой недоразвитый мозг": россияне заплевали "зажравшуюся" Терешину
Экс-солистка группы Hi-Fi в своем Instagram-аккаунте пояснила, почему не может прожить на 100 тысяч рублей в месяц. После этого Татьяна Терешина получила множество негативных комментариев в свой адрес.  Исполнительница отвергла возможность прожить с двумя детьми на 100 тысяч рублей в месяц.

Терешину распекли за кормление грудью на публике

Терешину распекли за кормление грудью на публике
Экс-солистка Hi-Fi совсем недавно родила наследника. В микроблоге в Instagram Татьяна Терешина поделилась фотографией, на которой кормит сына Арсения. Звезда рассказала, что после рождения мальчика ей пришлось временно отказаться от социальных сетей.

Новый мужчина дарит счастье родившей Терешиной

Новый мужчина дарит счастье родившей Терешиной
Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина теперь всю себя посвящает уходу за детьми. Артистка недавно второй раз стала мамой. Терешина опубликовала в личном Instagram снимок, на котором запечатлена с новорожденным наследником.

Терешина родит ребенка другому мужчине

Терешина родит ребенка другому мужчине
Недавно певица Таня Терешина родила второго ребенка. Радостным событием исполнительница поделилась со своими поклонниками в соцсетях, куда она выложила трогательное фото с малышом. "Дни.ру" попросили ясновидящую заглянуть в будущее ребенка.  "Этот ребенок желанный, он родился в любви.

Родившая Таня Терешина показала ребенка

Родившая Таня Терешина показала ребенка
Популярная исполнительница Таня Терешина родила второго ребенка. Певица, в отличие от многих коллег, предпочитающих скрывать своих новорожденных детей, сразу показала малыша. Радостным известием Таня Терешина поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

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