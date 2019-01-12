Арзамасову предупредили о "сумасшедшем" годе и бурном романе

Следующий год у Лизы Арзамасовой будет крайне насыщенным, ее ждут перемены практически во всех сферах жизни. Если представить себе запись в тетради или дневнике, то красным подчеркнуто то, что связано с творчеством. Актрису будут буквально разрывать на части – такое количество работы ее ожидает, говорит ясновидящая.

Абравитова предупреждает: главная задача Елизаветы – найти в себе силы, чтобы вложиться во все это и получить результат. У нее будет много предложений, и она сможет очень хорошо заработать. Не все годы в ее жизни будут такими плодотворными и плодовитыми, поэтому к году Свиньи нужно отнестись внимательно – вложиться в него по полной.

Не обойдется и без романтики. В 2019-м Лизу ждет встреча с новым мужчиной – скорее всего, творческой профессии. По словам ведуньи, этот мужчина полностью завладеет вниманием Арзамасовой, у них будет роман. Перейдет ли он во что-то серьезное, например замужество, пока не видно. Но то, что роман будет ярким и насыщенным, ясно уже сейчас.

Ясновидящая считает, что Лиза и ее молодой человек будут тщательно скрывать свои отношения, они не захотят делать из этого публичную историю. Ясно одно: их чувства будут взаимны, это будет яркая история, которой можно только позавидовать. В целом этот год будет для актрисы просто сумасшедшим – в хорошем смысле этого слова. Она буквально расцветет во всех сферах бытия.