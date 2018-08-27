Хрупкая Арзамасова поразила фигурой в бикини

Напряженные творческие будни 23-летней Лизы Арзамасовой завершились неожиданным отдыхом на пляже в Сухуме. Актриса поделилась снимками, и они потрясли поклонников.

Фестивали, съемки, концерты и переезды не оставляют звезде сериала "Папины дочки" времени на отдых. Но иногда и у актеров выдаются счастливые моменты, когда можно расслабиться. Лиза признается, что минуты отдыха выпали неожиданно.

"Я привыкла к тому, что день может начаться и закончиться в самом неожиданном месте, самым непредсказуемым образом. И все же! Совсем не ожидала обнаружить себя на ночном купании в Сухуме", – подписала снимок актриса. Теплый ночной песок и шум моря убаюкивают, призналась Лиза. Актриса рассказала подписчикам, как она мужественно боролась со сном и победила. После купания был поздний и очень щедрый, по-кавказски яркий ужин.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 26 Авг 2018 в 2:53 PDT

Примечательно, что под постом Лизы не появилось ни одного негативного комментария. "Ой, выросла Галина Сергеевна", "Русалочка", "Такая изящная", "Лиз, ты великолепная женщина!" – восхищаются красотой актрисы поклонники. Лишь некоторые высказали недовольство нарядом Арзамасовой. По их мнению, ночью можно было купаться и обнаженной, пишет Woman's Day.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 24 Авг 2018 в 5:24 PDT

Как писали Dni.Ru, актриса Лиза Арзамасова, знакомая российским зрителям как исполнительница роли Галины Сергеевны в популярном ситкоме "Папины дочки", за последние несколько лет из невзрачного подростка превратилась в красивую девушку с женственной фигурой. Преобразившаяся артистка любит демонстрировать публике стройные ножки и плоский живот.

Актриса умело подбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и делают образ максимально женственным, а иногда и пикантным. Зрители, которые не видели Арзамасову после "Папиных дочек", с трудом узнают в сексуальной красотке девочку-заучку из сериала.

