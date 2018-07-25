Лиза Арзамасова раскрыла секрет идеальной фигуры

Повзрослевшая звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова – обладательница красивой женственной фигуры. Актриса рассказала, как ей удается держать форму.

Оказалось, что 23-летняя девушка не является сторонницей строгих диет. Лиза очень любит готовить.

"Я просто стараюсь не есть вредную пищу, не посещать рестораны быстрого питания, газировку не пить. Стараюсь, конечно, питаться полезными продуктами", – приводит слова артистки Sobesednik.ru. Однако получается это не всегда – на съемках зачастую приходится перекусывать всухомятку.

Когда у Арзамасовой выдаются свободные дни, она предпочитает проводить их на даче, ухаживая за огородом. На грядках – настоящий кладезь витаминов. "Каждое лето я балую свой организм овощами и ягодами с собственных грядок. У меня там растут кабачки, морковка, земляничка, клубничка, руккола", – поделилась Лиза.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 14 Июл 2018 в 11:37 PDT

Огород – ее страсть. "Дача – это моя маленькая страна, в которую я просто обожаю наведываться! Мне достаточно провести там дня два, чтобы полностью зарядиться положительными эмоциями и энергией", – рассказала актриса.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 30 Июн 2018 в 12:50 PDT

Помогает поддерживать прекрасную фигуру Арзамасовой и активный отдых. Девушка любит ездить на мотоциклах и квадроциклах на тренировочной трассе.