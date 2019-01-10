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Незавидная участь Кейт Миддлтон вызывает жалость у родни

Пиппа Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Младшая сестра супруги британского принца Кейт Миддлтон – Пиппа в последнее время пользуется популярностью у папарацци. Родственница герцогини Кембриджской становится звездой мирового масштаба. 
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Таролог Марианна Абравитова уверена, что в наступившем, 2019 году, Пиппу Миддлтон ждет немыслимый успех. "Жизнь у нее невероятно яркая и бурная. Это можно сказать и о следующем годе и вообще – это распространяется до конца ее жизни. Самое интересное, что каждый год она только и набирает обороты. Следующий год богат на эмоции, впечатления и события. Она даже выступит в роли провокатора и интригана, ну в хорошем смысле этого слова", – заметила ясновидящая.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

По мнению Абравитовой, Миддлтон-младшая будет всячески поддерживать шумиху вокруг собственной персоны. "Многие СМИ будут запускать про нее пиар-акции, и это все всколыхнет общественность, но все равно все будут находится в постоянном ожидании чего-либо. Все будет веять в воздухе в качестве слухов и не более. Истинную причину никак никто не сможет разобрать. Она будет изображать из себя беременную. Рассказывать и о тайных поклонниках. Будет всего и много. Ей не будет житься спокойно", – заметила таролог.

Марианна отмечает, что Пиппа не испытывает чувства зависти к Кейт, более того, младшая сестра с жалостью смотрит старшую. "Конечно, год Свиньи – это ее год. Она будет и богата, и счастлива, и здорова. Она постоянно будет веселиться и перед ней будет открыт весь мир. Да, она счастлива, она может играть и жизнью, и людьми. Она играет собой и живет так как она хочет. Многие мечты у нее сбываются, несмотря на то что ей повесили ярлык, что она якобы в тени своей сестры. Она сама так не считает и не завидует ей. Она считает, что сестра живет скучно. А Пиппа самодостаточна, и ее жизнь идет по ее собственному проложенному маршруту. Уж кого-кого, а ее-то мы чаще будем слышать и видеть в новом году", – рассказала Марианна Абравитова.

Автор: Руслана Алексеева10 января 2019, 03:13
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