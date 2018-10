Кейт Миддлтон празднует рождение малыша

Мальчик появился на свет 15 октября 2018 года в лондонском госпитале Lindo Wing. Его родители – 34-летняя Пиппа Миддлтон и 42-летний Джеймс Мэтьюз. Весит малыш почти 4 килограмма, все в восхищении, мать и ребенок чувствуют себя хорошо, сообщается в Twitter издания Daily Mail.

Пиппа – младшая сестра герцогини Кембриджской, супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон. Она вышла замуж за финансиста Джеймса Мэтьюза в мае 2017 года. О ее беременности было объявлено в июне этого года. А буквально накануне родов – 12 октября – Пиппа с мужем побывала на свадьбе британской принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

I saw Pippa at Eugenie’s wedding on Friday and she looked amazing. And then she had a baby little more than 48 hours later. Those Middleton women are made of steel, I tell you ! pic.twitter.com/gTRVzN7gv3