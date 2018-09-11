Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть

На похоронах Иосифа Кобзона многие отметили насколько плохо выглядит Борис Моисеев. Некоторые его даже не узнали. Журналисты делают предположения, почему же певца уводили с траурного мероприятия под руки: неужели он не в состоянии самостоятельно передвигаться?



"Вынуждена расстроить всех поклонников Бориса Моисеева: здоровье певца будет только ухудшаться. Прогноз у меня самый неутешительный", - рассказала Dni.Ru ведунья Саона.

По словам ясновидящей, инсульт нанес сильнейший удар по здоровью певца. "Моисееву сейчас приходится очень непросто. Артиста мучают постоянные боли, из-за которых он вынужден принимать сильнодействующие препараты. Кроме того, я вижу сильное ухудшение зрения – скорее всего именно поэтому ему необходимо сопровождение", – пояснила она.



Гадалка также предупредила, что велика вероятность повторных инсультов. Удары могут произойти в течение ближайших полутора-двух лет. Следующий инсульт оставит его прикованным к инвалидной коляске и в беспамятстве, а третьего артист и вовсе не переживет.

"Совет здесь может быть один – срочно посвятить все свое время активному лечению с лучшими специалистами. Я вижу, что Моисеев в этом вопросе сильно упрямится: он не желает ложиться в больницу, хотя и осознает необходимость такой меры. Подобное отношение к себе может привести к самым ужасным последствиям, поэтому Моисееву стоит пожертвовать всей своей социальной жизнью с ее маленькими радостями и в полной мере заняться лечением", – заключила ясновидящая.