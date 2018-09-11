Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть
"Вынуждена расстроить всех поклонников Бориса Моисеева: здоровье певца будет только ухудшаться. Прогноз у меня самый неутешительный", - рассказала Dni.Ru ведунья Саона.
По словам ясновидящей, инсульт нанес сильнейший удар по
здоровью певца. "Моисееву сейчас приходится очень непросто. Артиста мучают
постоянные боли, из-за которых он вынужден принимать сильнодействующие
препараты. Кроме того, я вижу сильное ухудшение зрения – скорее всего именно
поэтому ему необходимо сопровождение", – пояснила она.
Гадалка также предупредила, что велика вероятность повторных инсультов. Удары могут произойти в течение ближайших полутора-двух лет. Следующий инсульт оставит его прикованным к инвалидной коляске и в беспамятстве, а третьего артист и вовсе не переживет.
"Совет здесь может быть один – срочно посвятить все свое время активному лечению с лучшими специалистами. Я вижу, что Моисеев в этом вопросе сильно упрямится: он не желает ложиться в больницу, хотя и осознает необходимость такой меры. Подобное отношение к себе может привести к самым ужасным последствиям, поэтому Моисееву стоит пожертвовать всей своей социальной жизнью с ее маленькими радостями и в полной мере заняться лечением", – заключила ясновидящая.
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