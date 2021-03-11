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Борис Михайлович Моисеев

певец
Борис Михайлович Моисеев
  • Дата рождения: 4 марта 1954
  • Место рождения: Могилев, Белорусская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Рост: 172
  • Вес: 65

1954—1960-е годы

Родился в 1954 году в Могилеве, в тюрьме, рос без отца, мать, Геня Борисовна Моисеева (Мойсес), была политзаключенной. Окончив школу, уехал в Минск, где поступил в хореографическое училище. Учился у балерины Нины Млодзинской. Закончил училище как классический танцовщик. Работал на Украине в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком.

1970-е годы

В 1975 году уехал в Каунас, где танцевал в музыкальном театре. Позже стал главным балетмейстером литовского оркестра «Тримитас (лит.)». В 1978 году создал танцевальное трио «Экспрессия», в котором он танцевал с двумя девушками (Лариса «Лари» Николаевна Хитана (в браке Романова), Людмила Чеснулявичюте). Трио выступало в знаменитом в те годы юрмальского варьете «Юрас перле» («Морская жемчужина»), художественным руководителем которого был Марк Гурман. Там талантливых танцоров заметила Алла Пугачева, и пригласила работать в своем шоу.

1980—1990-е годы

В 1987 году трио вышло из труппы Пугачевой и начало сольную карьеру. C 1988 по 1989 год «Экспрессия» выступала в клубах Италии, Франции и Америки. Через несколько лет Борис Моисеев стал работать в качестве хореографа и режиссера-постановщика муниципального театра города Новый Орлеан. В 1991 году коллектив вернулся в Россию, и на телевидении вышел документальный фильм «Экспрессия» о творчестве Бориса Моисеева и его трио.

В 1992 году вышел первый спектакль, в котором трио «Экспрессия» стало масштабным шоу-проектом «Борис Моисеев и его леди». В 1993 году вышел спектакль «Боря М + Бони М» с участием группы «Boney M».

В 1994 году выходит шоу-программа «Каприз Бориса Моисеева». В 1995 году вышел спектакль «Дитя порока». В 1996 году Моисеев выпускает спектакль «Падший ангел». В 1998 году спектакль был показан на Бродвее в театре «Beacon Theatre». В 1997 году Моисеев выпускает спектакль «Королевство любви», в 1999 — шоу «25 лет на сцене или Просто Щелкунчик».

2000-е годы

В 2000 году выходит спектакль «Не отрекаюсь». В 2001 году артист сотрудничает с французским певцом Нильдой Фернандезом и записывает несколько песен в дуэте с ним. В 2002 году выходит шоу-программа «Чужой».

В 2004 году выходит юбилейная программа «Империя чувств» посвященная 50-летию артиста. С 2004 по 2005 год являлся ведущим телепрограммы «Бардачок» на телеканале Муз-ТВ. В 2005 году Моисеев снялся в фантастическом фильме «Дневной дозор» в эпизодической роли. В этом же году спел дуэтом несколько песен с Людмилой Гурченко. В 2005 году Моисеев представил совместное с Л. Гурченко шоу «В этой осени никто не виноват». В июне 2006 года Борис Моисеев выступил в нью-йоркском концертном зале «Миллениум» с программой «Лето». В марте 2007 года Борис Моисеев представил премьеру шоу «Леди и Джентльмены» в Государственном Кремлевском дворце.

В феврале 2009 года Борис Моисеев представил юбилейное шоу «Десерт» посвященное своему 55-летию в Государственном Кремлевском дворце. В феврале 2010 года Борис Моисеев создает новое шоу «ZERO», премьера которого состоялась 6 марта в Санкт-Петербурге БКЗ «Октябрьский».

20 декабря 2010 года Борис Моисеев госпитализирован с подозрением на инсульт, 21 декабря лечащие врачи подтвердили диагноз. С каждым днем состояние артиста ухудшалось, в результате чего левая часть тела была парализована. 23 декабря певец был введен в кому, ему подключили аппарат искусственной вентиляции легких. 3 февраля 2011 артист был выписан из больницы и находился у себя дома, 17 апреля он появился на концерте у Кристины Орбакайте, а уже 22 июля пел на юрмальской «Новой волне». Вместе с тем, до конца он не реабилитировался: у него работают не все мышцы лица и затруднена речь.

Личная жизнь

Борис Моисеев стал одним из первых гей-певцов в России, совершивших каминг-аут. По его собственным словам, он «никогда не скрывал своей ориентации и в прошлом часто за это получал». В то же время он утверждает: «Я не пропагандист гей-культуры. Я просто играл в гей-культуру в прошлых спектаклях». Рассуждая о «моде» на гомосексуальность в массовой поп-культуре, артист заявил, что это ему «не нравится». Борис Моисеев пояснил, что «когда люди красят губы и переодеваются в женское белье, это пошло и противно. На сцене актер и художник может воплощать свои образы, но зачем же все мешать в одну кучу. Надо уметь отделять мух от котлет».

В 2010 году в интервью телеканалу ТНТ Борис Моисеев заявил, что не является геем и все эти годы лгал по поводу своей ориентации, создавая себе определенный имидж, чтобы добиться славы. 12 августа 2010 года заявил прессе о своем бракосочетании с американкой Адель Тодд, которое должно было состояться 15 сентября 2010 года в Сочи. Борис Моисеев никогда не был женат и не имеет детей.

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