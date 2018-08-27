Разбитый инсультом Борис Моисеев рассказал об усыновлении ребенка

Певец хотел бы стать отцом. Чем он хуже Сергея Лазарева, Максима Галкина и Филиппа Киркорова, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей?!

Борису Моисееву 64 года. Он богат – есть шикарная квартира в центре Москвы, квартира в Юрмале, дача в Подмосковье. Но кому достается все это добро?

"Не решился усыновить ребенка, так как в молодости жил в сумасшедшем ритме, а когда очнулся и понял, что хочу стать папой, было уже поздно. Очень жалею об этом. Хотя и не от кого было иметь детей... Сейчас можно запросто воспользоваться услугами суррогатной мамы, а еще десять лет назад – другие времена. Становиться папой сегодня, конечно, нельзя. Годы не те, да и здоровье. Завидую Алле Пугачевой – у нее такие прекрасные детки", – цитирует Моисеева журнал StarHit.

Напомним, что, перенеся в 2010 году инсульт, после которого перестали действовать верхняя губа и левая рука, артист не смог восстановиться. Он мечтал вернуться на сцену, открыть хореографическую школу, но, видимо, теперь это все в прошлом. К тому же он не отказался от сигарет. Основной причиной нарушения мозгового кровообращения специалисты Научного центра неврологии РАМН назвали сильное переутомление и настаивали на полном отказе от спиртного и курения, иначе с певцом может случиться еще один инсульт, гораздо более сильный, и в результате он уже не сможет ни говорить, ни двигаться.

Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro) 25 Июл 2018 в 10:01 PDT

Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова предупредила артиста, что в период с 2020 по 2022 годы есть вероятность нового кризиса. "Вижу, если не предотвратить ситуацию заранее, существует угроза повторного инсульта. Но камни показывают, что встретится очень сильный врач, который поможет привести организм в порядок и вернуться к обычной жизни", – сказала она.