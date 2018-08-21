Он не виноват: специалист объяснил измены Влада Соколовского

Громкий скандал в семье "фабрикантов" Влада Соколовского и Риты Дакоты попал на страницы практически всех отечественных СМИ. Не выдержав бесконечных измен супруга, Рита выступила с публичным заявлением, в котором сообщила о предательстве близкого человека. Прощать или не прощать блудного мужа – поклонники Дакоты разделились на два лагеря. Чем рискует закончиться вся эта грязная история – узнали Dni.Ru.

"Полигамность Влада Соколовского сильнее его. Но он определенно любит свою жену, семью, а его параллельная жизнь – как темная сторона луны. Влад точно не имеет душевной привязанности к кому-то другому, не влюблен в другую женщину. Просто он такой человек, и с этим, увы, ничего поделать невозможно", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

История действительно непростая, считает гадалка. Несмотря на взрыв страстей и публичные заявления Дакоты о расставании, карты Таро показывают в их отношениях "многосерийный сериал". Спустя немного времени Влад начнет валяться в ногах и проситься назад в семью, будет изо всех сил стараться загладить свою вину. И Дакота снова даст ему шанс…

"Соколовский реально может исправиться, притушить эти страсти. Понятно, что у столь привлекательного молодого артиста огромное количество поклонниц, которые просто под ноги бросаются. Соблазн велик, но страх потерять семью пересилит его, и Влад на какое-то время откажется от такой жизни. Дакота поступит со свойственной ей женской мудростью и, скорее всего, простит гулящего мужа. Но таких "серий" с изменами, к сожалению, будет несколько", – предсказала медиум.

Напомним, 11 августа Рита Дакота объявила о разводе. Она рассказала, что Влад Соколовский много лет был ей неверен. "Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом", – поделилась певица своей болью.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 11 Авг 2018 в 9:58 PDT

Впрочем, не все поверили в эту историю. Кто-то из друзей семьи считает, что у супругов все хорошо и они просто используют тему проблем в отношениях для пиара. Еще один пожелавший остаться неизвестным товарищ певца и вовсе сообщил, что девушка застукала супруга вовсе не с другой, а с другим. Вдобавок ко всему, она давно планировала развод и предъявила к бывшему возлюбленному несколько весомых материальных требований, поведал он. Старт скандалу она дала якобы после того, как Соколовский не сумел удовлетворить ее аппетиты.

Публикация от Влад Соколовский (@vs20) 26 Апр 2018 в 11:12 PDT

Влюбленные сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. Церемония, которая прошла на берегу Химкинского водохранилища, была очень пышной. В октябре 2017 года Рита и Влад стали родителями. У них появилась дочь Мия.

