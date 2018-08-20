Загулы и тайны: главная причина трагедии Дакоты и Соколовского

В Сети не утихает обсуждение развода артистов Влада Соколовского и Риты Дакоты. Скандальная история обрастает новыми подробностями.

После поста Дакоты в соцсетях, в котором она рассказала о скором разводе из-за постоянных измен Соколовского, многие безоговорочно встали сторону артистки. Однако конкретных доказательств неверности Влада никто не привел, что дало повод усомниться в словах певицы.

Раннее в прессе было много заметок об адюльтерах Влада, которые так и не нашли своего подтверждения. К примеру, прошлой зимой упорно ходили слухи о его связи с моделью Юлией Железняковой. Дакота опровергла эти домыслы, отметив, что это выдумки психически больной поклонницы.

Примечательно, что до женитьбы Соколовскому приписывали роман с дочерью совладельца ОАО "Вимм-Билль-Данн" – одевавшей "фабрикантов" модельером Кирой Пластининой. Однако отец певца сообщил журналистам, что молодые люди дружат с младенчества и друг другу практически как брат с сестрой.

Не подтвердились и сообщения прессы о любовной связи Влада с певицей Нюшей. Тогда вокалистка всячески открещивалась от Соколовского. В интервью она утверждала, что сталкивалась с ним исключительно по работе.

В кулуарах вообще говорили о нетрадиционной ориентации артиста. Якобы Соколовский предпочитает проводить время в мужской компании – с танцором Данилом Пономаревым. Вместе они часто устраивали посиделки в банях и делились общими снимками в Сети. После участия в шоу "Фабрика звезд" Владу приписывали отношения с коллегой по цеху Дмитрием Бикбаевым, а после – с вокалистом Алексеем Чумаковым.

Близкий из окружения Соколовского на условиях анонимности рассказал, что Рита засекла Влада не с девушкой, а с парнем. Инсайдер утверждает, что дело тут совсем не в адюльтере – это не главная причина трагедии в семье звезд. Якобы Дакота хотела подать на развод еще в начале этого года и даже обратилась к адвокату Кате Гордон. Однако решила повременить, пока не будет выплачена ипотека.

"Она хотела, чтобы квартиру целиком оставили ей. Плюс требовала, чтобы ей ежемесячно выдавали определенную сумму, проплачивали отдых. Чтобы избежать скандала, Влад согласился на все ее условия. Единственное – квартиру предложил поделить пополам, так как платили за нее в основном он и его родители. После этого Рита вылила на него все это дерьмо", - цитирует неназванного друга Соколовского EG.ru.