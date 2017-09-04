Развод Дакоты и Соколовского

"Разведенка запела": Рита Дакота жестко припечатала Ольгу Бузову

Певица Рита Дакота приняла участие в съемках выходящего на YouTube шоу "Нежный редактор", где рассказала о своем разводе с Владом Соколовским, а также подчеркнула, что сравнивать ее историю с ситуацией Ольги Бузовой было бы неправильно. Некоторые зрители заметили в ее совах даже некоторое нападение на восходящую звезду российской эстрады. Ольгу Бузова прибавила к своим многочисленным регалиям – актриса, ведущая, дизайнер и многое другое – звание певицы вскоре после того, как развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым.