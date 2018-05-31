"Люто ненавидит мужчин": Открылась тайна Юлии Барановской

На днях Юлия Барановская вышла в свет с новым мужчиной. Поклонники телеведущей принялись гадать, кем является новый спутник звезды, обнаружив в нем сходство с известным стилистом. Что происходит в жизни обманутой и покинутой экс-супруги Андрея Аршавина – узнали Dni.Ru.

"В личной жизни Барановской начинается самое интересное. Есть женщины, которым положено быть замужем, и Юлия – одна из таких. Вижу впереди новый брак. Но, так как телеведущая уже научена горьким опытом, то в ближайшее время она будет выбирать себе пару исходя из других психологических характеристик, чем те, которыми обладал Андрей Аршавин", - рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Гадалка отметила, что жить Юлия все же будет в России. "Переезда за границу я не вижу. Здесь ее друзья, интересы, работа в конце концов, причем карьера сейчас находится в стадии подъема. Безусловно, в России у нее больше возможностей, нежели за рубежом", – уверена медиум.

Карты Таро показали, что у Барановской очень много поклонников. "Но, несмотря на это, она на бессознательном уровне люто ненавидит мужчин, поэтому пока ей сложно вступать в какие-либо отношения, – неожиданно заявила Абравитова. – Но чуть позже Юлия встретит очень душевного и понимающего человека", – заметила ясновидящая.

Кстати, главным достоинством мужчины телеведущая считает его самодостаточность и состоятельность, поэтому голодранца рядом с ней мы точно не увидим. "С другой стороны, ей будет очень сложно с сильным мужчиной. Юлия – женщина-контролер, поэтому ей нужен ведомый мужчина. Это качество для Барановской не менее важно, чем ум и прочие таланты", – резюмировала Абравитова.