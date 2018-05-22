Гузеева проиграла похорошевшей Барановской

Лариса Гузеева и Юлия Барановская сфотографировались вместе, затем молодая ведущая обнародовала этот снимок. По мнению фанатов, Барановская выглядит куда лучше Гузеевой, которая, по их словам, в последнее время располнела.

Светская тусовка собралась накануне, 21 мая, на дне рождения Аллы Вербер. Не остались в стороне и ведущие с Первого канала Лариса Гузеева и Юлия Барановская. На своей официальной странице в Instagram Барановская опубликовала фотографию, на которой запечатлена с более опытной коллегой. "С моей любимой Ларисой", – написала телеведущая.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. Они рассыпались в комплиментах Ларисе Гузеевой, отдав дань уважения таланту и харизме. "Гузеева любят. А фильм по произведению "Безприданниц" с Михалковым, жедевр (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Гузеева– настоящая актриса, отдавшая много лет кино и телевидению. А Барановская то кто ??? Выпрыгнула на экран из-за того, что сожитель от нее сбежал ??? И что кому надо в плечо поплакала??? Надо же– "звезда"!!!", "Лариса просто прелесть", "Лариска классная телочка", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 21 Май 2018 в 11:04 PDT

Однако нашлись и те, кто раскритиковал актрису в пух и прах. В частности, досталось Гузеевой из-за ее внешности. Дескать, на фоне более молодой и стройной Барановской та выглядит не ахти: "Страшное фото", "Гузеевой мала рубаха...", "Даааааа Ларочка обрюзгла!", "Даа, Ларису разнесло".

"Вот смотрю на вас Юлия и думаю, развод вам на пользу пошел. Вы были просто женой Аршавина и мамой троих детей, а теперь стали светской львицей. С ТВ не сходите и тусовок..., А так бы жили себе в Лондоне и никто о вас не знал..." – прокомментировали фото подписчики Юлии Барановской.