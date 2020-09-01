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Юлия Геннадьевна Барановская

Телеведущая
Юлия Геннадьевна Барановская
  • Дата рождения: 3 июня 1985
  • Место рождения: Ленинград, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Дети: Артем, Яна, Арсений

Юлия Барановская родилась 3 июня 1985 года в Ленинграде. Будущая звезда телеэкранов свое детство называет "обычными буднями советского ребенка". В 1995 году родители Барановской разошлись. Уход отца из семьи стал настоящим ударом для 10-летней девочки, поэтому она прекратила с ним общение на 15 долгих лет.

Юля мечтала посвятить свою жизнь журналистике, но по совету матери отнесла документы в Университет аэрокосмического приборостроения. Уже после первого курса Барановская убедилась, что выбрала не ту профессию. Диплом менеджера она так и не получила.

В 2003 году девушка познакомилась с будущим гражданским мужем – футболистом Андреем Аршавиным. Роман пары развивался стремительно. Уже через пару месяцев влюбленные начали жить вместе, а через два года Юлия и Андрей стали молодыми родителями сына Артема. Затем в семье Аршавина и Барановской родилась дочь Яна. А когда Юлия была беременна третьим ребенком, гражданский супруг объявил о своем уходе.

В сентябре 2014-го на "Первом канале" стартовало новое ток-шоу "Мужское и женское", ведущими которого стали Юлия Барановская и Александр Гордон. В первом выпуске программы разбирали ситуации, когда дети становились разменной монетой при разводе родителей. Эта тема была очень актуальна для Юлии, ведь в детстве она сама находилась в такой ситуации.

Барановская показала последствия укуса комара

Барановская показала последствия укуса комара
Юлия Барановская вышла на связь с подписчиками после отдыха за городом и показала заметный отек губы. По словам телеведущей, причиной стал комариный укус, а серьезных последствий для здоровья эта неприятность не несет. Юлия Барановская, привыкшая проводить большую часть времени на съемках и в командировках, неожиданно столкнулась с бытовой, но неприятной проблемой.

Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения

Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения
Телеведущая Юлия Барановская сделала смелое заявление о финансовом успехе своего бывшего супруга – футболиста Андрея Аршавина. В новом выпуске "Пожалуйста, не рассказывай" она заявила, что именно с началом их отношений Аршавин начал зарабатывать значительно больше.

Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина

Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина
Тревожные новости пришли из Салехарда. Известная телеведущая Юлия Барановская была срочно доставлена в больницу в столице Ямало-Ненецкого автономного округа, где она находилась в рабочей командировке.

Оказавшаяся с детьми в эпицентре землетрясения Барановская вышла на связь

Оказавшаяся с детьми в эпицентре землетрясения Барановская вышла на связь
Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми оказалась в центре сильнейшего землетрясения, отдыхая на живописном полуострове Камчатка. В момент подземных толчков семья наслаждалась морской прогулкой на катамаране.

Барановская решилась на крайне смелый поступок: Дети молятся

Барановская решилась на крайне смелый поступок: Дети молятся
Юлия Барановская неожиданно для своих поклонников оказалась на космодроме Байконур. Телеведущая стала свидетелем запуска ракеты-носителя "Союз МС-27", который был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

44-летняя Барановская откровенно заговорила о рождении ребенка: Андрей подарил

44-летняя Барановская откровенно заговорила о рождении ребенка: Андрей подарил
Юлия Барановская вспомнила о незабываемом моменте, связанном с рождением ее дочери Яны. Ведущая опубликовала отрывок из телетрансляции, который стал знаковым для нее и ее семьи. Дело в том, что 3 апреля 2008 года, когда на свет появилась Яна, отец малышки Андрей Аршавин играл важный матч за футбольный клуб "Зенит" против немецкого "Байера" в рамках четвертьфинала кубка УЕФА.

Юлия Барановская пострадала от атаки беспилотников

Юлия Барановская пострадала от атаки беспилотников
Юлия Барановская рассказала о произошедшем своим подписчикам. В ночь на 11 марта над территорией России было зафиксировано нападение беспилотных летательных аппаратов, в ходе которого, по разным данным, было сбито 337 дронов.

Барановская сообщила о перенесенной операции после беременности: Огромная дырка была

Барановская сообщила о перенесенной операции после беременности: Огромная дырка была
Юлия Барановская приоткрыла завесу тайны о своем опыте с пластической хирургией. В свои 44 года она выглядит великолепно, и многие поклонники восхищаются ее стройной фигурой и свежим внешним видом. Однако, как оказалось, за этой привлекательностью стоит одна значимая операция, о которой Барановская решила рассказать.

Барановская раскрыла подноготную бурных эмоций в эфирах программы "Мужское / Женское"

Барановская раскрыла подноготную бурных эмоций в эфирах программы "Мужское / Женское"
Юлия Барановская высказалась о бурных эмоциях, которые они с Александром Гордоном испытывают во время эфиров шоу "Мужское / Женское". Она отметила, что формат передачи позволяет им открыто выражать свои чувства. По словам Барановской, они не сдерживают эмоции, а наоборот, активно реагируют на происходящее в студии.

Люди бросились на помощь пострадавшей Барановской

Люди бросились на помощь пострадавшей Барановской
Телеведущая Юлия Барановская сообщила поклонникам о беде. В недавней публикации в популярной социальной сети Юлия Барановская рассказала о затоплении дома, в котором она живет вместе с детьми.

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