Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

  • Дата рождения: 3 июня 1985
  • Место рождения: Ленинград, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Дети: Артем, Яна, Арсений

Юлия Барановская родилась 3 июня 1985 года в Ленинграде. Будущая звезда телеэкранов свое детство называет "обычными буднями советского ребенка". В 1995 году родители Барановской разошлись. Уход отца из семьи стал настоящим ударом для 10-летней девочки, поэтому она прекратила с ним общение на 15 долгих лет.

Юля мечтала посвятить свою жизнь журналистике, но по совету матери отнесла документы в Университет аэрокосмического приборостроения. Уже после первого курса Барановская убедилась, что выбрала не ту профессию. Диплом менеджера она так и не получила.

В 2003 году девушка познакомилась с будущим гражданским мужем – футболистом Андреем Аршавиным. Роман пары развивался стремительно. Уже через пару месяцев влюбленные начали жить вместе, а через два года Юлия и Андрей стали молодыми родителями сына Артема. Затем в семье Аршавина и Барановской родилась дочь Яна. А когда Юлия была беременна третьим ребенком, гражданский супруг объявил о своем уходе.

В сентябре 2014-го на "Первом канале" стартовало новое ток-шоу "Мужское и женское", ведущими которого стали Юлия Барановская и Александр Гордон. В первом выпуске программы разбирали ситуации, когда дети становились разменной монетой при разводе родителей. Эта тема была очень актуальна для Юлии, ведь в детстве она сама находилась в такой ситуации.

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