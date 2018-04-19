Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России

"Данила Козловский родился 3 мая 1985 года. Это очень разносторонний Телец, провидец и интуит. Человек многогранный, который мог бы достигнуть больших успехов во всех сферах жизни. При этом, назвать его лидером крайне сложно – он ведомый своим талантом. Недаром говорят, что талант всегда пробьет себе дорогу. По характеру Козловский не слишком пробивной, но ему всегда помогают нужные люди. Он человек несомненно удачливый, фортуна его любит. И чем бы он ни занимался, всегда будет на виду. Кроме того, Козловский будто экстрасенс видит людей насквозь. Чувствует восходящие тренды, умеет выделять перспективных людей", – описал актера эксперт.

Судя по схеме гороскопа, путь предназначения Козловского открылся только в прошлом году, а это значит, что его главные карьерные достижения еще впереди. "То, что он начал заниматься режиссурой – правильный ход. Это, скорее всего, и есть тема его жизни, которая очень неплохо поднимет актера по карьерной лестнице. Самые лучшие годы подъема и известности видны как раз в промежутке от 32 до 40 лет", – уверен астротиполог.

Данила за словом в карман не полезет. Этот человек говорит то, что думает. Более того: то, что он говорит – это всегда правда. Так устроен его характер. Он способен прогнозировать, собирать из маленьких деталей большой пазл, выявлять правоту. И часто то, что он когда-то сказал, случается через какое-то время. Что касается его грубого высказывания в адрес россиян, то тут все просто. Козловский очень подвержен диким перепадам настроения, когда стоит вопрос справедливости. Злобные комментаторы не то чтобы задели его эго. Его задела именно несправедливость и поклеп.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 4 Янв 2018 в 3:24 PST

"Я вижу в гороскопе Козловского точки перемещений. Он становится человеком мира. Все его суперпоездки начинаются с конца 2019 года. Возможна даже смена страны или города проживания. И если он переедет куда-то, то это будет ровно через два года. Именно в этот период актер начнет масштабный проект, который его и прославит, – сказал Шимко. – Почти уверен, что Данила будет развиваться именно в режиссуре, и это принесет ему успех. Параллельно начинает открываться еще какая-то сфера. Очень большой человек, опытный и статусный, предложит ему интересный проект. Начиная с осени этого года видно успешное сотрудничество. Это будет работа на 1,5-2 года, где он сможет проявить себя в новом качестве".

В промежутке с 2020 по 2021 год в гороскопе видны перемены в личной жизни, а в возрасте с 36 на 37 лет четко обозначена точка отцовства. Очень вероятно, что в этом возрасте у Козловского родится ребенок, добавил астротиполог.