Козловский похвалил оскорбившего россиян Серебрякова

Актер и режиссер Данила Козловский дал откровенное интервью Youtube-каналу "ОМ" Олега Меньшикова. Он ответил на вопросы о недавнем скандале и поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова.

Данила охарактеризовал свою популярность с положительной и отрицательной стороны. Артист признался, что ему нравится зрительская любовь, цветы и подарки от поклонников. Также Козловский испытывает негативные эмоции, когда его публичные высказывания некорректно интерпретируются в масс-медиа.

"Сейчас, когда ты становишься не только артистом, но и режиссером, когда даешь публичные интервью, когда могут вырвать из контекста твою фразу, перевернуть ее, сделать из этого скандал, тут ты уже начинаешь понимать, что это тоже особенность публичности", – сказал он.

Рассказывая о скандале, который еще совсем недавно жарко обсуждали в Сети, Козловский вспомнил своего коллегу Серебрякова, который ранее попал в такую же ситуацию.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 18 Апр 2018 в 6:48 PDT

"Я убежден, что тот же самый Алексей Серебряков — патриот своей страны. И мне кажется, что люди, которые не стесняются говорить о своих болячках или о каких-то недостатках – это не отсутствие патриотизма. Надо говорить о том, что у нас вот так вот, давайте попробуем по-другому. Это нормально", – похвалил собрата по несчастью актер.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 14 Апр 2018 в 10:35 PDT

Напомним, что Данила в интервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу критики трейлера его фильма "Тренер". Он заявил:"А в России, с***а, сплошная ненависть и хамство". После этих слов на режиссера обрушился шквал критики.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 4 Янв 2018 в 3:24 PST

Добавим, что раннее Серебряков позволил себе сделать оскорбительное заявление в адрес России. Он сказал, в частности, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990 годов", – сказал актер в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю.