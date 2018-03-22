Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов

Едва Екатерина Стриженова отметила 50-й юбилей, как подоспели новости о том, что телеведущая готовится стать бабушкой. Журналистка в прекрасной форме – недавно она заявила, что похудела на десять килограммов. Однако поклонники Стриженовой разволновались, не связано ли резкое похудение с проблемами со здоровьем.

"Всю свою жизнь Екатерина Стриженова ведет борьбу с лишним весом. Она генетически склонна к полноте, для того чтобы быть в форме, ей постоянно приходится ограничивать себя в еде. И это дается с большим трудом. Тем не менее сказать, что она плохо себя чувствует, нельзя", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По ее словам, телеведущая умеет собрать волю в кулак и за короткие сроки обрести желаемую форму. "Если Екатерина захочет, с легкостью может стать женщиной с идеальной фигурой. Тут важно то, что такая красивая женщина, как Стриженова, всегда может выглядеть привлекательно. Истинная красота – в обаянии, внутреннем содержании и невероятной харизме", – уверена медиум.

Екатерина счастлива в браке много лет, однако всю жизнь ее окружают поклонники, добавила Абравитова. "Это однозначно бодрит и мотивирует телеведущую. Измен я не вижу, но внутри пары есть какой-то дух соперничества. Никто от друг друга ничего не скрывает, просто поддерживается некая интрига, перчинка в отношениях, чтобы быть в тонусе и не расслабляться", – заключила она.