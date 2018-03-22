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Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире

Леонид Якубович и Екатерина Стриженова. Фото: Dni.Ru
Многие коллеги поздравили с юбилеем Екатерину Стриженову. Телеведущий Леонид Якубович не сдержал эмоций и крепко обнял именинницу за шею, прижав к груди.

Продолжение: Летучую унизили перед ставшей матерью 55-летней Дапкунайте
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Одна из самых популярных отечественных телеведущих Екатерина Стриженова 20 марта отметила круглую дату. Привлекательной брюнетке исполнилось 50 лет.

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В честь такого события она особенно тщательно подготовилась к прямому эфиру передачи "Время покажет". Екатерина выбрала для съемки серый пиджак из блестящей ткани, который украсила изысканной брошью, удлиненную плиссированную юбку, дополнив образ искусным макияжем.

Усилия Стриженовой не были напрасными. Именинницу поздравили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Елена Малышева и Арина Шарапова, прославленный фигурист Илья Авербух.

Разумеется, не остался в стороне и супруг Екатерины. Александр Стриженов преподнес ей шикарный букет красных тюльпанов: "Миллиона роз не было. В Сочи высадили миллион тюльпанов – я все срезал и принес тебе!"

Бессменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович не сдержал эмоций. Протянув имениннице букет ромашек, Леонид Аркадьевич крепко взял ее за шею и прижал к груди. У Екатерины не было шанса высвободиться из объятий коллеги. Впрочем, она и не сопротивлялась. Зал взорвался аплодисментами.

"Думала, что мой юбилей тихо пройдет в рабочем порядке, но коллеги мне устроили невероятный сюрприз в прямом эфире. Спасибо всем за поздравления!!!" – написала Стриженова на своей официальной странице в соцсети Instagram и опубликовала видео со съемок передачи. Поклонники осыпали ведущую комплиментами.

Автор: Наталья Аряева22 марта 2018, 11:03
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Неувядающая Стриженова отметила 50-летие

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