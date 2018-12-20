Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком

Анастасия Волочкова спровоцировала появление новых слухов. Балерина намекнула на особые отношения с "золотым голосом России" Николаем Басковым.

"Наши отношения с Колей проверены временем. Мой самый мужчина", – написала вдруг Волочкова в соцсетях. Потомственная ведунья Саона помогла "Дни.ру" разобраться в том, что происходит между знаменитостями.

Эксперт категорично заявила: это лишь пиар. У Николая и Анастасии нет будущего. Певцу предназначена другая женщина, которая подарит ему наследника. "Ни о какой свадьбе и речи быть не может. Николая по судьбе ждет совершенно другая женщина, и я вижу еще одного ребенка. Анастасия так и будет наслаждаться одиночеством и менять кавалеров как перчатки. Она в хороших отношениях с Николаем – не более того. Все это просто пиар-ход. По судьбе линии жизни у них совершенно не пересекаются", – сообщила прорицательница.

По словам ведуньи, в ближайшем будущем Волочковой не стоит ждать каких-либо головокружительных взлетов в карьере или серьезных знакомств. "Также я хочу отметить, что волна интереса к Волочковой скоро угаснет, и ей совершенно нечем будет порадовать народ. Она, можно сказать, портит свою репутацию такими ходами", – рассказала Саона.

Пророчица советует балерине набраться терпения и пересмотреть взгляды на жизнь. Знаменитость должна притормозить, присмотреться к собственным действиям. Как только Волочкова научится жить в гармонии с собой и миром, она встретит свою вторую половинку.

"Через некоторое время на ее пути попадется очень достойный мужчина. Возможно даже образование семьи. Ну все это, конечно, зависит исключительно от нее самой. Вся проблема у нее в собственном образе мышления. Пиар должен быть в меру, она этого не чувствует. С деньгами у нее все будет отлично. А вот что касается здоровья, хочу предостеречь ее от возможной полноты. Может произойти сбой в нервной системе, и она будет быстро поправляться. Скорее всего, решение проблемы будет найдено благодаря хорошему диетологу, которого ей посоветует подруга", – резюмировала потомственная ведунья.