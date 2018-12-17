Обвиненный в домогательствах миллионер посмеялся над Волочковой

На днях Анастасия Волочкова заявила, что ее домогался краснодарский бизнесмен Андрей Марченко. Кроме того, мужчина, якобы заключивший с балериной трудовые договоренности, не выполнил свою часть условий и был обвинен в обмане. Репортеры нашли бизнесмена, чтобы выслушать его версию.

Андрей Марченко в разводе, он отец двоих детей, и история с домогательствами в отношении Анастасии Волочковой крайне негативно сказывается на его бизнесе. Однако он не обижен на эффектную балерину. "Она мне нравится как человек, но я думаю, что у нее хватает отношений без меня. Домогательства? Какие домогательства!?" – рассмеялся Марченко.

Когда зашла речь о сообщениях пикантного характера, которые, со слов Анастасии, слал ей Андрей, бизнесмен заявил, что ничего не писал. "Сейчас ведь XXI век, я ничему не удивляюсь. Мне однажды позвонили с моего второго телефона", – отметил он.

Марченко опроверг слова Волочковой о том, что у них были рабочие отношения и трудовые договоренности, касающиеся ее выступлений в Краснодаре. "Я ее сюда не приглашал. У меня не было с ней контракта, обязательств, где она будет давать, кому она будет давать..." – заверил предприниматель.

К обвинениям со стороны Анастасии Волочковой он относится спокойно. "Могу сказать однозначно: этого не было. С большим уважением к ней отношусь. Хороший она человек, дай Бог ей здоровья", – сказал Марченко. Впрочем, миролюбивый бизнесмен не исключил и неприятного сценария: если балерина решит судиться, он примет ответные меры.