Напомаженная Волочкова объявила о рождении второй дочки

Анастасия Волочкова радуется счастливому прибавлению в семействе. Скандально известная балерина назвала рождение ребенка грандиозным событием.

Радостную новость Анастасия Волочкова обнародовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Эпатажная артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в домашней обстановке, светлом костюме и с остатками макияжа на лице. На снимке артистка обнимает женщину в спортивном костюме.

"Мои дорогие! У нас грандиозное событие! Наша Лола (хозяюшка по дому) родила вторую дочку!🙏🏻 Причем, видимо, взяла пример с меня. Фигаро там – Фигаро тут!👍🏼 Съездила, родила и вернулась, никому не сказав!🙈 Не хотела тревожить и доставлять беспокойств. Теперь у нас счастливый детский сад. Лола, я тобой дорожу и восхищаюсь!" – сообщила балерина.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на объявление. "Побольше таких позитивных людей! Сколько в ней добра и искренности, нам бы всем так, а то один негатив. Браво, Настенька!!!", "Как она умудряется вести хозяйство с двумя детьми не понятно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настя очень проницательная и добрая женщина!", "Настюш, надеюсь в честь вас назовет?)) я почему то не сомневаюсь ,что одарите по царски мамашку", "Анастасия , вы душа !!!", "Анастасия вы очень добрый человек! Не каждая будет так относится к своей помощнице🤗 Молодец", – рассыпались в комплиментах и поздравлениях пользователи Сети.

Некоторые подписчики спросили у Анастасии Волочковой, когда она сама решится на второго ребенка. Напомним, что у балерины есть дочь-подросток Ариадна. К слову, в недавнем интервью танцовщица намекнула, что готова к вторым родам, но только от любимого человека, с которым у нее все серьезно. Артистка убеждена, что такими вещами, как свадьба и рождение ребенка, не шутят.