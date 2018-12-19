Раскрыты сенсационные данные о последних днях Караченцова

Разговоры о личности скончавшегося актера Николая Караченцова не утихают по сей день. Злые языки копаются в грязном белье артиста, а почитатели творчества поминают кумира добрым словом. Каким же на самом деле был культовый актер? "Дни.ру" обратились за помощью к специалисту.

"Невероятная потеря для всех нас. Близкие до сих пор чувствуют его невидимое присутствие. Широкой души человек, навсегда останется в наших сердцах. Я не вижу на нем никакой черноты или проклятия", – рассказала ясновидящая Галина Янко. Звезды показывают, что артист был очень открытым человеком.

"Ну, конечно, грехи за ним были, как же без этого. Он мог и выпить, и покутить, и всю жизнь находился в окружении женщин. У него были романы очень яркие. К сожалению, болезнь не щадит никого, будь то известный человек, или нет", – продолжила Галина.

Ясновидящая убеждена, что по карме ему были предначертаны серьезные испытания. "Это не порча и не проклятие. На нем нет никакого магического воздействия. Многие из нас совершают в жизни ошибки, Многие, кстати, были против его отношений с Поргиной. Ее считали мужиком в юбке. Многие злословили в ее адрес. Ну одно дело – врачи, другое дело – черный глаз. Последние дни своей жизни, хоть и испытывал невероятные мучения, он провел с ней и был невероятно счастлив. Хочу сказать, что она останется до конца дней верной ему и будет продолжать его дело. Скорее всего, выпустит книгу о его жизни", – подытожила она.