Какие знаки зодиака останутся без работы

В некоторых компаниях при приеме на работу обращают внимание не только на навыки и квалификацию потенциального сотрудника, но и на его знак зодиака. Специалисты установили, как часто россияне слышали от работодателя вопрос: "Кто Вы по гороскопу?"

По данным социологического исследования, проведенного экспертами портала "Зарплата.ру", 74% жителей страны верят в гороскопы и совместимость знаков зодиака. При этом 39% опрошенных интересуются предсказаниями крайне редко, 34% – время от времени, 15% читают гороскопы регулярно, а 12% совсем не читают.

Каждый шестой соискатель получает от потенциального работодателя вопрос о своем знаке зодиака. Кроме того, 4% респондентов рассказали, что эту тему поднимают почти на каждом собеседовании.

Исследователи подметили: 3% опрошенных признались, что им отказывали в приеме на работу из-за неподходящего знака зодиака. Козероги и Скорпионы – представителям этих знаков работодатели отказывали чаще всего.

Среди тех, кто столкнулся с такой дискриминацией, 54% считают причину отказа несправедливой. А 46% были даже рады такому решению, поскольку считают, что все равно не сработались бы с таким руководством.

Специалисты также узнали, считают ли жители страны, что знаки зодиака влияют на взаимоотношения в коллективе. 38% уверены, что взаимосвязи нет. А вот 37% заметили, что работается им легче с представителями определенного знака зодиака, в то время как с коллегами других знаков трудовые отношения совсем не складываются. Еще 25% затруднились ответить на вопрос – они просто не знают, кто по знаку зодиака их коллеги.

"Обычно HR-специалистам несвойственно делать суждения о кандидатах по его знаку зодиака. Гораздо чаще на это обращают внимания руководители, которые подбирают себе сотрудников в команду. В такой ситуации руководитель может выбрать кандидата-Овна только на основании личного комфорта, отодвинув профессиональные качества специалиста на второй план", – прокомментировал руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций "Зарплата.ру" Иван Чирков.