Какие мужчины непригодны для семейной жизни

Не секрет, что в период зарождения романтических отношений все мы смотрим на избранника сквозь розовые очки. Но, как гласит народная мудрость, розовые очки разбиваются стеклом внутрь. Поэтому к вопросу о замужестве стоит подходить рационально. Попробуем прислушаться к мнению астрологов касаемо трудностей, с которыми можно столкнуться в браке с представителем того или иного знака зодиака, прежде чем ответить "да".

Если вы собрались замуж за Овна, придется принять его интеллектуальное превосходство над вами (даже если это не совсем так). В противном же случае вас ожидает не мирная семейная жизнь, а бесконечное "сражение умов".



Мужчина-Телец по природе - трудоголик, и все его стремления направлены на достижение уважения окружающих, а также немалого материального поощрения. Неудивительно, что и от своей спутницы он будет ожидать вложений – и моральных, и физических, и даже денежных. Если же ваши взгляды на жизнь не совпадают, лучше хорошенько подумать, прежде чем собираться под венец с Тельцом.

Если мужчина-Близнецы решил жениться, то он сделает все, чтобы добиться своего. Не поддаться его чарам весьма сложно: представители этого знака зодиака – довольно интересные и умные люди. Однако семейная жизнь может превратиться в череду его забегов "на короткие дистанции". А оно вам нужно? Подумайте, может, для вас важнее стабильность и спокойствие?

Мужчины-Раки являются довольно эгоистичными натурами, и вам удастся убедиться в этом, если решитесь связать жизнь с представителем такого знака зодиака. Выйдя замуж за Рака, вы увидите, что у него гораздо больше проблем, чем вы думали. Некоторые из них и вовсе окажутся нерешаемыми. И он с удовольствием будет предаваться унынию по этому поводу. Поэтому перед тем, как собраться связать судьбу с таким мужчиной, стоит спросить себя: "А оно мне надо?"

Собираясь замуж за мужчину-Льва, стоит учитывать, что представители этого знака хоть и являются яркими, амбициозными личностями, но по натуре своей одиночки. Поэтому спутницы мужчин-Львов не застрахованы от чувства одиночества в семейной жизни. Кроме того, перед вступлением в брак с "царем зверей" астрологи советуют хорошенько присмотреться к своему избраннику: часто яркая внешность оказывается лишь "мишурой", за которой скрывается куча недостатков и фобий.

Для мужчины-Девы брак не является главной целью в жизни. Надо сказать, что цели и приоритеты представителей этого знака зодиака вообще часто неподвластны логике "простых смертных". Поэтому, если вы не сможете смириться с мыслью, что ваш брак никогда не будет стоять на первом месте для супруга, то с замужеством лучше повременить.

Мужчин, рожденных под созвездием Весов, отличает несерьезное отношение к браку. Настолько несерьезное, что такой мужчина запросто может жениться, например, в отместку бывшей. Или же для получения какой-либо материальной выгоды. Поэтому, прежде чем связать судьбу с таким человеком, неплохо бы убедиться, что он действительно вас любит.

Если вы ждете от семейной жизни умеренности и спокойствия, то кандидатуру мужчины-Скорпиона и рассматривать не стоит. Рядом с ним, будьте уверены, жизнь никогда не будет стабильной, лишенной проблем. Правда, скучать с представителем этого знака точно не придется.

С представителем другого знака зодиака – Стрельцом – тоже будет весело. Стрелец отличается энергичностью, целеустремленностью и активностью. Но такой мужчина будет постоянно слишком занят, слишком нужен всем вокруг, а также непредсказуем и слишком независим. Мечтаете о спокойной и размеренной жизни? Тогда вам со Стрельцом явно не по пути.

Может показаться, что Козерог – тот мужчина, который сможет стать для своей спутницы надежным тылом и опорой по жизни. Однако необходимо учитывать, что представители этого знака зодиака являются очень тревожными. Внешне они, правда, стремятся не показывать свои переживания. Однако рано или поздно их тревоги передаются и близким. Чувствуете, что не готовы жить в постоянном стрессе? Тогда со свадьбой лучше повременить.

Водолеи являются отличными собеседниками, верными друзьями, однако в семейной жизни они вряд ли полезны. Такие мужчины склонны к хаосу в своей жизни и не отличаются умением организовать быт. Ветреные Водолеи крайне непредсказуемы, что в определенный момент может начать раздражать. Так же, как и их постоянные проблемы, которые они зачастую сами же себе и создают.

Не выходите замуж за мужчину, рожденного под знаком Рыбы, если не хотите, чтобы ваша жизнь стала походить на передачу "Что? Где? Когда?" Дело в том, что такой мужчина – вечная загадка, к решению которой ежедневно нужно искать новый подход, ведь никогда точно не узнаешь, чего он ждет от тебя сегодня.

Конечно, характер человека не может стопроцентно зависеть лишь от даты рождения – на его формирование влияет множество факторов. И не стоит забывать еще об одном, кажется, единственно верном мериле в выборе супруга – любви.