Как с помощью татуировки изменить жизнь

В современном мире татуировки не считаются чем-то странным, необычным, агрессивным или неуместным. Татуировку можно увидеть на человеке любого пола, возраста, социального положения, профессии и мировоззрения. Очень важно отнестись к выбору татуировки серьезно, ведь она останется с вами на всю жизнь, предупреждает экстрасенс Алена Полынь.



"К большому сожалению, сегодня татуировки наносят на тело в основном только для красоты, но хочу напомнить, что изначально татуировка появилась именно как возможность дать людям силы. Изначально татуировки наносили шаманы и колдуны – именно они писали на своем теле необходимые для своих обрядов образы и символы", – пояснила экстрасенс.

Соединяясь с кровью, символ одухотворяется и буквально начинает жить совместной жизнью с хозяином. Татуировка способна не только защитить, поднять финансовые возможности, оздоровить, но и полностью уничтожить его. Не зная символизма, не наносите на тело даже "пчелку". Например, безобидная пчелка означает "силу матки", а "матка" – глава сверхлюдей, она управляет обществом всех стран. Это что-то похожее на мировое правительство, поэтому, не имея права на такой знак, готовьтесь к худшему.



Многие любят наносить на тело иероглифы. Это красиво, но значение иероглифа редко кого волнует. Зачастую сами мастера не всегда знают значение того или иного символа.

Как же быть? Как сделать правильный выбор? Обратитесь к своей интуиции. Какие животные, растения или символы, вызывают трепет вашей души? Именно они являются тотемами и способны помочь вам в жизни. Если хотите сделать татуировку в виде надписи на неродном языке, обратитесь к переводчику, чтобы знать точное значение надписи и понять, насколько важно для вас это слово. Например, "успех" вполне уместен, а "боль" или "страх" накалывать не стоит.

Немаловажное значение имеет и расположение татуировок на теле. Например, лягушки и ящерицы накалываются на ногах, а птицы, наоборот, должны быть наверху. Короны также не любят быть внизу, расположение креста на короне приведет вас к статусу через испытания, поэтому, если корона – то без креста.

Если ваша жизнь связана с одним делом, с профессией, которой вы хотите посвятить себя, можете наколоть символ своего дела на теле – многое изменится к лучшему. Например, художнику – кисть, да еще с короной, ведь корона поднимает своего владельца. Для певцов подойдет микрофон с короной.

Еще один совет: нарисуйте сначала татуировку хной и последите за своими ощущениями, изменениями. Если почувствуете, что это ваше, смело делайте настоящую татуировку. Помните, что она может навсегда изменить вашу жизнь, а метаморфозы всегда болезненны. Впрочем, иногда это к лучшему.

Делать или не делать татуировку, решать вам, однако не забывайте: татуировка – не украшение, а серьезный магический знак или образ, меняющий судьбу. А вы готовы к переменам?