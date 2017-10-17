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Шоу-бизнес

Дерзкий участник "Дома-2" набил лицо известной актрисы

Захар Саленко. Фото: instagram.com/zaxarsalenko
Раны будут заживать не менее дух месяцев. И это только начало большого болезненного пути.
прочитано 24540 раз

Захар Саленко явился на шоу "Дом-2" в декабре 2016 года. Красавец сразу сообщил, что пришел к Екатерине Кауфман, хотя на тот момент она была несвободна и строила отношения с Ильей Яббаровым. Обаятельный спортсмен недолго переживал и решил очаровать другую красотку телестройки – Майю Донцову.

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Надо сказать, что чувства между ребятами вспыхнули сильные. Пара сразу же заселилась в отдельный дом. В расставании с Майей Захар обвинил ее маму. Якобы Ирина Михайловна постоянно вмешивалась в отношения, давая понять дочери, что зятек ей не нравится – мол, грубый, невоспитанный и бесперспективный.

Потом Захар сходил в армию, отдал долг Родине и вернулся строить любовь. Очередным объектом его страсти стала Лера Фрост. Многие скептически относятся к паре, считая этот союз фиктивным. К тому же влюбленные всегда нарочито громко ссорятся. Недавно другой звезде реалити-шоу Лиле Четрару пришлось утешать рыдающую Леру, а затем объяснять Захару, как он был неправ.

После этого Саленко осмелел и даже стал дерзким. Он решился на отчаянный шаг – набить лицо (в смысле – сделать татуировку). Правда, лицо не Леры, а австралийской актрисы Марго Робби, знакомой по сериалу "Соседи", фильмам "Волк с Уолл-стрит" и "Тарзан-легенда".

"Этой мечте больше пяти лет, – признался участник "Дома-2". – На левой руке будет изображена женщина, которую я должен любить всю жизнь. И я решил набить лицо именно Марго, потому что это идеал красоты навсегда. А с Лерой у нас нестабильные отношения, поэтому есть сомнения". 

Процесс нанесения татуировки растянется на несколько этапов. А раны, как выяснил журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", будут затягиваться два месяца. Позже Захар намерен украсить грудь и другую руку. 

Автор: Иван Губкин17 октября 2017, 13:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы насилия из "Дома-2"

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