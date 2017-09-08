Мужчины используют Копенкину

Помолодевшая Пугачева питается за счет детей Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Помолодевшая Пугачева питается за счет детей

Самое читаемое

У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы
партнеры
Пятница 8 сентября
Лента новостей
20:09
Почему Козловский отказался от главной роли в "Матильде"
19:36
Современных детей озадачили аудиокассеты (видео)
19:33
Звезду "Дома-2" избил сожитель
19:33
Мосгоризбирком разошлет более 2,5 млн смс с приглашением на выборы
19:03
Заигрывающий с Москвой Берлин довел Киев до истерики
18:46
Пьеха напугал зверским видом
18:44
Пнувшая ребенка порноактриса отправлена под домашний арест
18:43
В центре Киева взорвался автомобиль
18:28
Первый в истории инопланетянин высадился в России
17:50
Ученые назвали сентябрь временем разводов
17:40
Какие линии метро разгрузит первый участок ТПК
17:39
Гусев назвал причину увольнения Малахова
17:35
Строительство домов по программе реновации начнется в 2018 году
17:34
Как проходит предвыборная кампания в Саратовской области
17:33
Солнечная плазма достигла Земли и уничтожает ее поле
17:12
Одноклассники подставили ивантеевского стрелка
17:05
Галкина гонят с федеральных каналов
16:55
Муж Кабаевой о деньгах на лечение Барановской
16:48
Десятки иностранных экспертов прибыли на Единый день голосования
16:41
Уильямс злобно посмеялась над помолвкой Шараповой
16:36
Опубликовано последнее заявление актера Пашинина
16:16
Запашные выбрали имя ребенку
16:08
Беременная автоледи на BMW X6 протаранила трактор
16:05
С Крымского моста на теплоход упал видеомонтажер "Останкино"
15:55
Чалый развеял мечты Порошенко о возвращении Крыма
15:50
Харламов отказался вести шоу с Малаховым
15:30
Мамун вышла замуж за Сухорукова
15:28
Иномарка с ребенком упала с четвертого этажа парковки
15:22
Модель восхитила "бровями Брежнева"
15:04
Краско с молодой женой еле сводят концы с концами
14:56
Гея можно распознать по фото
14:54
Овечкину запретили играть за Россию на Олимпиаде-2018
14:52
Москву осенью ждет масштабное озеленение
14:38
Мать высказалась о гибели актера Пашинина в Донбассе
14:30
Ксения Собчак перестала за собой следить
14:22
Рэпер Miyagi покалечил себя после смерти сына
13:56
Как будут выбирать глав регионов 10 сентября
13:44
Семенович прыгнула в постель к полуголому Домогарову
13:33
Звезда "Дома-2" о романе с Бузовой
13:30
Поклонников Apple заставят биться на смерть за iPhone 8
13:18
Скандалист Алексей Панин стал ведущим новостей
13:18
В московском метро случилась поножовщина
13:18
Первый участок ТПК испытали поездами
13:05
Второе кольцо столичной подземки готовится к запуску
12:59
В результате пожара в Эрмитаже погибли животные
12:37
Что нужно пользователям в первые 10 секунд посещения сайта?
12:36
Юлия Меньшова полгода скрывала роман
12:28
XIX-я выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней" пройдет на Тишинке
12:25
Как совершить идеальное ограбление (видео)
12:22
Актера-карателя Пашинина нашли мертвым в Донбассе
12:17
На Земле началась сильнейшая магнитная буря
11:49
Саратовцам на выборах выдадут по три бюллетеня
11:45
В Балашихе рухнувшая стена кинотеатра раздавила торговые ряды (видео)
11:42
В России создадут вакцину от рака
11:39
Астана развязала железнодорожную войну с Москвой
11:27
На Солнце произошла новая мощная вспышка
11:13
Названа дата появления северного сияния над Москвой
11:11
За гибелью сына известного певца наблюдали десятки людей
11:07
Боню обвинили в пиаре на смерти Барановской
10:59
В Москву придет аномальная жара
10:59
МЦК установило рекорд по числу пассажиров
10:51
В московском метро случилось кровавое ЧП
10:49
Главные события Москвы с 8 по 14 сентября
10:44
В Подмосковье выпал снег
10:29
Мать троих детей Оксана Акиньшина выставила грудь напоказ
10:28
Вспышка на Солнце грозит россиянам раком
10:27
В России резко вырастут пенсии
10:03
В Якутии пьяный депутат сбил трех человек
09:57
Что должна уметь дорогая московская путана
09:50
Раздевшаяся Алена Апина сэкономила на дочери
09:41
О московских выборах дополнительно оповестят с помощью SMS
09:40
В Москве мужчина упал с Крымского моста на борт теплохода
09:13
В массовой аварии на МКАД пострадал ребенок
09:10
Ивантеевский стрелок планировал убить отца
09:10
Екатерине Стриженовой отрезали все лишнее
09:04
В Москве открыли Саввинскую и Пречистенскую набережные
08:49
Меланью Трамп унизили перед Брижит Макрон
08:36
Россиян освободят от массового налога
08:12
Друзья раскрыли подробности гибели полуторагодовалого сына певца в Москве
07:59
На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки
00:20
Полуторагодовалый сын известного певца выпал из окна и умер
22:09
Изменившаяся Алентова серьезно больна
22:00
В центре Лондона прогремел взрыв
21:58
Шепелев показал подросшего сына
21:50
Вашингтон признал свое поражение в кибервойне
21:49
Врачи назвали самую смертельную болезнь в России
21:43
Любовница Немцова закатила скандал в "Пусть говорят"
21:32
Под Москвой в ДТП с автобусом пострадали два человека
21:18
Рак научились определять за 10 секунд
21:05
Почему перекрыли Пречистенскую набережную
20:51
Избившая ребенка дама с собачкой оказалась порноактрисой
20:22
Мужчина на Mercedes рвался в Кремль "поговорить с Путиным"
20:00
Роднина считает Липницкую жертвой родительских амбиций
19:42
Стала известна цена iPhone 8 в России
19:39
Обидчика Волочковой вывели на чистую воду
19:19
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
18:53
За "Югру" продолжается борьба
18:44
Никита Пресняков страдает от паранойи
18:40
У больного раком ведущего Беляева от онкологии умерли жена и мать
18:01
Как накажут ивантеевского стрелка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Актера-карателя Пашинина нашли мертвым в Донбассе
Изменившаяся Алентова серьезно больна
Полуторагодовалый сын известного певца выпал из окна и умер
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Любовница Немцова закатила скандал в "Пусть говорят"
Мать высказалась о гибели актера Пашинина в Донбассе
Гороскоп

Мужчины используют Копенкину

Лариса Копенкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Обычная российская бизнесвумен бальзаковского возраста Лариса Копенкина прославилась на всю страну благодаря браку с певцом Прохором Шаляпиным, который известен не столько своими выступлениям, сколько беззастенчивым пиаром собственной персоны. Противоречивая пара распалась со скандалом, а Ларисе от мужа достался очень дорогой актив – огромная слава. Как складывается жизнь этой экстравагантной женщины – узнали Dni.Ru.
прочитано 91 раз

"Я вижу, что в возрасте 12 лет она сама себе сказала, что обязательно разбогатеет, тем самым поставив цель. Теперь все видят, что у нее отлично получилось, причем это еще не конечная точка. Совсем скоро Копенкина начнет новый бизнес. В течение трех лет вижу подъем и увеличение прибыли. Камни мне показывают, что такого рода успех спровоцирует появление в ее окружении молодых людей, которые будут стараться урвать кусочек лакомого пирога", – заглянула в будущее бизнесвумен ясновидящая Кажетта Ахмеджанова

ПО ТЕМЕ

Девушка сына Копенкиной отпустила его к Калашниковой

Шаляпин публично выяснил отношения с Копенкиной

А вообще интересно: Лариса - женщина красивая, умная, но мужчины почему-то рассматривают ее только как человека, с которого можно что-то получить. "Врагов и недоброжелателей вокруг нее огромное множество, и с появлением нового бизнеса их присутствие приумножится. Ларисе желательно поехать в Тибет, Индию или сильный монастырь в России, и провести там несколько дней, чтобы снять себя негатив. У нее большая сила мысли, и она сама может управлять всем вокруг. Поэтому молитвы точно ей помогут", - добавила она.

Что касается мужчин, то Кажетта уверена – в скором времени у Ларисы появится надежный и любящий ее человек, немного младше ее. Интересный, умный и самодостаточный мужчина. С ним она и построит новые отношения. "Копенкина хороший руководитель, очень волевой человек, но по натуре она все же ранимая женщина, которая хочет настоящего семейного счастья. С новым спутником есть все шансы", – уверена медиум.

Лариса Копенкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

"Вижу, что Лариса задумывается о приобретении дома где-то за рубежом, судя по всему, это будет Португалия или Испания. По здоровью особых проблем не вижу. Лариса очень следит за собой, она явно прибегала к помощи специалистов, и впереди у нее еще две пластические операции",- добавила она.

8 сентября 2017, 21:02

комментарии

Политика

Вашингтон признал свое поражение в кибервойне
Порошенко пришел в ужас от предложения Путина
Русские купили победу Трампа за 100 тысяч
Путин пристыдил "заблудившегося" Тиллерсона

Шоу-бизнес

Стало известно о близости Агутина со звездой оперы
Запашные выбрали имя ребенку
Харламов отказался вести шоу с Малаховым
Краско с молодой женой еле сводят концы с концами

Проишествия

Мать высказалась о гибели актера Пашинина в Донбассе
Рэпер Miyagi покалечил себя после смерти сына
Как накажут ивантеевского стрелка
Насмехавшийся над смертью Бережной политик погиб в ДТП

Lifestyle

79-летняя Ахеджакова об интиме с Серебренниковым
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Как живет 91-летняя Вера Васильева
Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
Шоу-бизнес

Екатерине Стриженовой отрезали все лишнее

Телеведущая решилась на перемены во внешности
Происшествия

За гибелью сына известного певца наблюдали десятки людей

Место трагедии оцепили правоохранители
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова полгода скрывала роман

Актриса не хотела, чтобы об отношениях знали дети
Происшествия

Рэпер Miyagi покалечил себя после смерти сына

Прибыв на место гибели малыша, музыкант принялся крушить все вокруг

Гороскоп

Мужчины используют Копенкину
Совет на выходные
Масляков готовится к переменам
Гороскоп с 4 по 10 сентября 2017 года

Фоторепортажи

Модель восхитила "бровями Брежнева"
Ширвиндт показал нежности с Селезневой
Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса
Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

Спорт

Роднина считает Липницкую жертвой родительских амбиций
Слуцкий публично высмеял Аршавина
Запад продолжил издеваться над паралимпийцами России
Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд

Регионы

Избившая ребенка дама с собачкой оказалась порноактрисой
Гуманный сибиряк зарубил собаку соседа в подъезде
Минздрав вычислил самый пьющий регион России
За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru