Мужчины используют Копенкину

Обычная российская бизнесвумен бальзаковского возраста Лариса Копенкина прославилась на всю страну благодаря браку с певцом Прохором Шаляпиным, который известен не столько своими выступлениям, сколько беззастенчивым пиаром собственной персоны. Противоречивая пара распалась со скандалом, а Ларисе от мужа достался очень дорогой актив – огромная слава. Как складывается жизнь этой экстравагантной женщины – узнали Dni.Ru.

"Я вижу, что в возрасте 12 лет она сама себе сказала, что обязательно разбогатеет, тем самым поставив цель. Теперь все видят, что у нее отлично получилось, причем это еще не конечная точка. Совсем скоро Копенкина начнет новый бизнес. В течение трех лет вижу подъем и увеличение прибыли. Камни мне показывают, что такого рода успех спровоцирует появление в ее окружении молодых людей, которые будут стараться урвать кусочек лакомого пирога", – заглянула в будущее бизнесвумен ясновидящая Кажетта Ахмеджанова.

А вообще интересно: Лариса - женщина красивая, умная, но мужчины почему-то рассматривают ее только как человека, с которого можно что-то получить. "Врагов и недоброжелателей вокруг нее огромное множество, и с появлением нового бизнеса их присутствие приумножится. Ларисе желательно поехать в Тибет, Индию или сильный монастырь в России, и провести там несколько дней, чтобы снять себя негатив. У нее большая сила мысли, и она сама может управлять всем вокруг. Поэтому молитвы точно ей помогут", - добавила она.

Что касается мужчин, то Кажетта уверена – в скором времени у Ларисы появится надежный и любящий ее человек, немного младше ее. Интересный, умный и самодостаточный мужчина. С ним она и построит новые отношения. "Копенкина хороший руководитель, очень волевой человек, но по натуре она все же ранимая женщина, которая хочет настоящего семейного счастья. С новым спутником есть все шансы", – уверена медиум.

"Вижу, что Лариса задумывается о приобретении дома где-то за рубежом, судя по всему, это будет Португалия или Испания. По здоровью особых проблем не вижу. Лариса очень следит за собой, она явно прибегала к помощи специалистов, и впереди у нее еще две пластические операции",- добавила она.