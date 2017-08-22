Девушка сына Копенкиной отпустила его к Калашниковой

Две бывшие возлюбленные Прохора Шаляпина встретились в студии "На самом деле". И расставили все точки над i.

История любовного треугольника Анна Калашникова – Прохор Шаляпин – Лариса Копенкина – вполне может стать фабулой романа или сценария мыльной оперы. Ради эффектной девушки в свое время исполнитель ушел от Ларисы Копенкиной. Прохор и Анна готовились к свадьбе, когда выяснилось, что Калашникова завела ребенка от другого мужчины. Шаляпин тут же бросил красавицу, а та, не долго думая, начала окучивать Юрия Беззубова – сына бывшей соперницы.

Откровенная фотосессия Анны и наследника Копенкиной наделала много шума в Сети. Но Анна опровергла слухи о том, что хотела таким образом отомстить экс-возлюбленной Прохора. Эксперты в студии программы "На самом деле", где собрались все участники этой комедийной мелодрамы, подтвердили правдивость слов Калашниковой.

А сам Юрий пояснил: "Это была реклама! И перед тем, как идти на фотосессию с Калашниковой, я посоветовался со своей девушкой. Но потом был в шоке, когда мне приписали, будто я любовник Калашнковой и она от меня беременна!"

Что же касается настоящего отца ребенка, то Анна говорит о нем неохотно и коротко "Мой молодой человек очень любит машины, поэтому дарит мне дорогие подарки. Он не связан с шоу-бизнесом, занимается рекламой, строительным бизнесом". Правда, детектор лжи, показал что Анна лжет.

Рассказала Калашникова и о том, от кого три года назад решилась рожать. "Когда мы расстались с отцом Даниила, я еще не знала, что беременна. Он был, да и сейчас является очень влиятельным человеком. У него были проблемы, связанные с бизнесом. Он вылетел из страны, и на этом наши отношения закончились. Я пыталась навести справки. Я знаю, что он живет за границей, и он не был в России, – рассказала Анна. – Я человек публичный, меня всегда можно найти, и если он захочет общаться с сыном, я препятствовать не буду".