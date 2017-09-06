Масляков готовится к переменам

В конце августа СМИ "похоронили" бессменного ведущего игры КВН Маслякова. Жена Александра Васильевича опровергла информацию, но общественность все-таки заподозрила, что шоумен серьезно болен. Якобы в последнее время он выглядит очень плохо.

"Мало того, что Масляков ничем не болеет (по крайней мере из того, что ему приписывают), он, можно сказать, изобрел эликсир молодости, – успокоила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Александр Васильевич попросту переживет всех недоброжелателей. У этого человека огромный запас энергии. Его физиологический возраст не соответствует реальному, ведущий в прекрасной форме. У него организм 50-летнего мужчины".



Что касается его работы, то и в этой сфере у Маслякова все прекрасно. "Он готовится к переменам. Александру Васильевичу тесно в старых рамках, у него масса творческих идей и планов, которые помогут постепенно отойти от его нынешнего проекта. Хоть КВН – программа бессмертная, ее тоже ждут нововведения", – сказала медиум.

По ее словам, Масляков - настоящий гуру. Он помогает проложить дорогу в жизни многим людям, дает им энергетический посыл, мотивирует быть активными и молодыми душой, не зависимо от возраста. "Понятно, что все мы не молодеем, рано или поздно все мы придем к единому концу. У кого-то путь долгий, у кого-то нет. Масляков может нестись по жизни как на Феррари с бешенной скоростью, но до конца он доедет еще не скоро. Жизнь Александра Васильевича длинная и успешная до самых последних дней", – предсказала Абравитова.