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Жена о смерти Александра Маслякова

Александр Масляков с женой Светланой. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В Сети появилась информация о смерти телеведущего, первого лица КВН Александра Маслякова. Обеспокоенные журналисты связались с его супругой Светланой.
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В интернете появилась информация о том, что известный телеведущий Александр Масляков якобы скончался на 76-м году жизни в одной из больниц Сочи в результате инсульта. журналисты связались с женой телеведущего Светланой, чтобы прояснить ситуацию. Женщина опровергла информацию о смерти шоумена.

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"Да ну, это бред собачий, кто такое может говорить. Александр Васильевич сейчас в командировке и в отпуске, он в Сочи. Все у него хорошо, чего и вам желаю", – цитирует супругу Александра Маслякова Starhit.

Отметим, что вокруг фигуры телеведущего муссируется множество слухов. К примеру, на протяжении долгого времени Масякову приписывали романтические отношения с его коллегой Светланой Жильцовой. Более того, ее считали его женой. Однако, по словам самой Жильцовой, у них были исключительно рабочие отношения.

"Так часто бывает, когда мужчина и женщина ведут вместе одну программу. Так же было и у Ани Шиловой с Игорем Кирилловым, они часто вместе вели "Голубой огонек". Я знаю, что зрители отказывались верить в то, что у нас с Сашей только рабочие отношения. Но ни мой муж, ни жена Маслякова, которую, кстати, тоже зовут Света, не ревновали. Супругу Саши я знаю давно, их отношения начинались у меня на глазах, когда она пришла к нам в КВН сначала ассистентом режиссера, затем стала режиссером. И по сей день она работает в этой программе, насколько мне известно. Смешно получилось: когда Света с Сашей поженились, титры в конце телепередачи пришлось поменять, и получилось, что ассистент режиссера – Светлана Маслякова. Зрители были уверены, что это я!", – в недавнем интервью рассказала Светлана Жильцова.

Автор: Наталья Аряева24 августа 2017, 16:51

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