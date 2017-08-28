Внешность Александра Маслякова опечалила публику
Свежей фотографией Александра Маслякова поделилась комедийная актриса, звезда Comedy Woman Марина Федункив. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила снимок, на котором запечатлена с телевизионным мэтром.
"КВН – путевка в жизнь ! День рождения – грустный праздник ? Нет, не слышала ! 😀🎉Особенно , когда ты празднуешь свои 18+ в окружении веселых и находчивых ! Спасибо всем , кто меня любит – у нас это с вами взаимно 😉 Кто меня не любит – вы еще меня полюбите 😂 Всем большое спасибо за поздравления ,все сообщения читаю и все вижу 😘 " – подписала фотографию Федункив. которая накануне, 27 августа, отмечала день рождения.
Многочисленные подписчики немедленно осыпали Марину поздравлениями и комплиментами. Однако нашлись и те, кто обратил свое внимание не на именинницу, а на ее партнера. По мнению внимательных фанатов, Александр Масляков выглядит подозрительно болезненно.
"Масляков плохо выглядит. и дело не в старости.... наверно, и вправду болеет(((", "Василич уже Бурановская бабушка!", "Что то еле живой Масляков", "Ох что то с ним", "что за старушка рядом с Федункив?! Мне показалось, что она с какой-то бабушкой стоит😊", – высказали свое мнение подписчики.
Ранее в интернете появилась информация о том, что известный телеведущий Александр Масляков якобы скончался на 76-м году жизни в одной из больниц Сочи в результате инсульта. Журналисты связались с женой телеведущего Светланой, чтобы прояснить ситуацию. Женщина опровергла информацию о смерти шоумена.
"Да ну, это бред собачий, кто такое может говорить. Александр Васильевич сейчас в командировке и в отпуске, он в Сочи. Все у него хорошо, чего и вам желаю", – заявила супруга телевизионного мэтра.
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