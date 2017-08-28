Внешность Александра Маслякова опечалила публику

Общественность заподозрила неладное при виде телеведущего Александра Маслякова. По мнению особо внимательных фанатов, шоумен смотрится подозрительно болезненно.

Свежей фотографией Александра Маслякова поделилась комедийная актриса, звезда Comedy Woman Марина Федункив. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила снимок, на котором запечатлена с телевизионным мэтром.

"КВН – путевка в жизнь ! День рождения – грустный праздник ? Нет, не слышала ! 😀🎉Особенно , когда ты празднуешь свои 18+ в окружении веселых и находчивых ! Спасибо всем , кто меня любит – у нас это с вами взаимно 😉 Кто меня не любит – вы еще меня полюбите 😂 Всем большое спасибо за поздравления ,все сообщения читаю и все вижу 😘 " – подписала фотографию Федункив. которая накануне, 27 августа, отмечала день рождения.

Многочисленные подписчики немедленно осыпали Марину поздравлениями и комплиментами. Однако нашлись и те, кто обратил свое внимание не на именинницу, а на ее партнера. По мнению внимательных фанатов, Александр Масляков выглядит подозрительно болезненно.

Публикация от Марина Федункив (@marina_phedunkiv) Авг 27 2017 в 5:19 PDT

"Масляков плохо выглядит. и дело не в старости.... наверно, и вправду болеет(((", "Василич уже Бурановская бабушка!", "Что то еле живой Масляков", "Ох что то с ним", "что за старушка рядом с Федункив?! Мне показалось, что она с какой-то бабушкой стоит😊", – высказали свое мнение подписчики.

Ранее в интернете появилась информация о том, что известный телеведущий Александр Масляков якобы скончался на 76-м году жизни в одной из больниц Сочи в результате инсульта. Журналисты связались с женой телеведущего Светланой, чтобы прояснить ситуацию. Женщина опровергла информацию о смерти шоумена.

"Да ну, это бред собачий, кто такое может говорить. Александр Васильевич сейчас в командировке и в отпуске, он в Сочи. Все у него хорошо, чего и вам желаю", – заявила супруга телевизионного мэтра.

