Екатерина Андреева полностью переломала себя

О жизни одной из самых известных телеведущих в России Екатерины Андреевой специально для Dni.Ru рассказала таролог и экстрасенс Марианна Абравитова. На первую половину жизни лица российских новостей выпало множество страданий и препятствий.

Личность Екатерины Андреевой интересная, но абсолютно не скандальная, заметила таролог. "Первая половина жизни у нее выпадает с множеством страданий и препятствий, некое осмысление жизни, рассуждения, как жить и как быть", – сказала Dni.Ru Марианна Абравитова.

"В молодости она по разному экспериментировала с яркими эмоциями и острыми радостями, то сейчас она перешла на уровень проб в экстриме, то с парашютом спрыгнуть, то сложный язык освоить. Она себя полностью переломала и полностью сделала заново", – добавила экстрасенс.

"Что касается внешнего вида. Она пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание и правильную жизнь, исходя из чего прекрасно выглядит. Но это не совсем так. То что она постоянно улучшает свою внешность, начиная с молодости так это точно, пробуя все новые и новые косметологические новинки", – уверена Марианна Абравитова.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Сен 18 2017 в 7:54 PDT

Все начинания Екатерины Андреевой венчаются успехом благодаря ее складу характера. "Она достаточно целеустремленный человек и от себя требует многое. По отношению к себе она очень жесткая. Она перфикцеонист, убежденный человек порядка", – подчеркнула эксперт.

Таролог добавила, что телеведущая является твердым приверженцем курса России, в том числе и в культурном аспекте. "Я сказала бы, она славянофилка", – заметила экстрасенс.